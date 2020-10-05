Австралийский разработчик ПО для казино инвестировал в минскую игровую студию Neskin

Источник материала: Tut.by

Минская игровая студия Neskin получила стратегические инвестиции от австралийского гэмблинг-гиганта Aristocrat. О сделке сообщил на своей странице в LinkedIn генеральный директор Aristocrat Digital, видеоигрового подразделения Aristocrat Майкл Лэнг. Об этом пишет dev.by со ссылкой на app2top.ru .



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

— Наши вложения в Neskin — это результат длительного сотрудничества, в рамках которого под брендом Big Fish Games вышла новая игра EverMerge, — написал Лэнг.

Детали сделки, в частности, размер инвестиций, условии их получения, а также доля Neskin, которая перешла в распоряжение австралийской компании, не сообщаются.

Neskin — небольшая инди-команда, основанная в 2011 году Сергеем Нескиным и Валентином Мерзликиным. В СНГ она прославилась тогда же, выпустив match-игру «Демократия», в которой иронизировалась политическая обстановка в России. Первым по-настоящему кассовым хитом для компании стала недавняя EverMerge, которая, согласно AppMagic, зарабатывает пять миллионов долларов в месяц без учета рекламы.

Aristocrat занимается производством ПО для онлайн-гемблинга, также специализируется на разработке терминалов, видео-слотов, систем розыгрыша джекпотов и иных разработках для оффлайн-казино. В числе активов такие крупные игровые компании, как Big Fish Games и Plarium.