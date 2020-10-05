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Австралийский разработчик ПО для казино инвестировал в минскую игровую студию Neskin
Источник материала: Tut.by
Минская игровая студия Neskin получила стратегические инвестиции от австралийского гэмблинг-гиганта Aristocrat. О сделке
— Наши вложения в Neskin — это результат длительного сотрудничества, в рамках которого под брендом Big Fish Games вышла новая игра EverMerge, — написал Лэнг.
Детали сделки, в частности, размер инвестиций, условии их получения, а также доля Neskin, которая перешла в распоряжение австралийской компании, не сообщаются.
Neskin — небольшая инди-команда, основанная в 2011 году Сергеем Нескиным и Валентином Мерзликиным. В СНГ она прославилась тогда же, выпустив match-игру «Демократия», в которой иронизировалась политическая обстановка в России. Первым по-настоящему кассовым хитом для компании стала недавняя EverMerge, которая, согласно AppMagic, зарабатывает пять миллионов долларов в месяц без учета рекламы.
Aristocrat занимается производством ПО для онлайн-гемблинга, также специализируется на разработке терминалов, видео-слотов, систем розыгрыша джекпотов и иных разработках для оффлайн-казино. В числе активов такие крупные игровые компании, как Big Fish Games и Plarium.
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Neskin - небольшая инди-команда, основанная в 2011 году Сергеем Нескиным и Валентином Мерзликиным.
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