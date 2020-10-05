«Ехала медленно из-за затора - блокировала дорогу?» Минчанка добиралась домой во время протеста, а попала в камеру

Источник материала: Tut.by

«Ехала домой, а получила несколько протоколов, да еще и в камере посидела», — так закончилось для минчанки Елены Колосовой 23 сентября. В тот день, напомним, прошла инаугурация президента, а вечером на улицы вышли протестующие. Женщина уверяет, что из-за затора на проспекте Независимости ехала медленно, а в итоге ее обвинили в создании аварийной ситуации, блокировке дороги и участии в несанкционированном мероприятии. Но и это еще не все: выяснилось, что у ее Renault подозрительно выглядит VIN-код, а потому машину изъяли.





«Ехала медленно потому, что впереди уже был затор»

В тот вечер минчанка Елена Колосова была в гостях у подруги. Женщина знала, что происходит в городе, поэтому специально выехала попозже — надеялась, что дороги станут свободнее.

— Примерно в 22.30 я пошла к машине, заодно позвонила дочке, сообщила, что еду домой. С улицы Калинина завернула на проспект Независимости и поехала в сторону Уручья. Вначале дорога была полупустая, но когда поднялась на путепровод над Филимонова, то увидела, что ближе к ТЦ «Дана Молл» большой затор в обе стороны, — вспоминает Елена.

Елена ехала, неспешно подъезжая к светофорам: мол, зачем разгоняться, если впереди пробка. Машины в соседних полосах тоже замедляли ход.

— Вдруг из полосы для маршрутного транспорта вырулила белая патрульная Geely с номером 601 на борту. Она перегородила вторую и третью полосы, тем самым блокировала движение мне и соседней Honda Civic.

Из Geely выскочил милиционер, который сообщил Елене, что она нарушила ПДД.

— Я попыталась объяснить, что ничего не нарушала: впереди была пробка, я приняла максимально вправо и медленно ехала по второй полосе для того, чтобы в случае необходимости вообще съехать с дороги и остановиться. Мне очень не хотелось, чтобы меня задерживали надолго: дома дочка, у нее психиатрический диагноз, ее нельзя волновать.

Спустя некоторое время милиционер сообщил Елене и водителю Honda, что они должны проехать за патрульным автомобилем «куда-нибудь на тихую обочину, чтобы не тормозить движение на проспекте». Обещали, что разбирательство пройдет быстро.





— Ближайшей «тихой обочиной» оказалось РУВД Первомайского района. Мою машину загнали на внутреннюю парковку. Вышли какие-то люди и начали осматривать авто: видимо, искали символику, но у меня в салоне ничего не было. Потом посмотрели VIN-код и заявили, что видят на нем странные царапины, мол, есть подозрения, что номер перебит.

После этого на Елену и водителя Honda составили протокол за то, что создали аварийную обстановку — ехали слишком медленно. Причем в протоколе неправильно указали регистрационный номер Renault Елены.

Пункт 80 ПДД Беларуси. Транспортные средства, скорость движения которых не должна превышать 40 км/ч или которые по техническим причинам не могут развивать более высокую скорость движения по сравнению с указанной, должны двигаться по крайней правой полосе движения, кроме случаев обгона, опережения, объезда препятствия либо перестроения перед поворотом или разворотом.

Часть 10 ст. 18.14 КоАП Беларуси. Невыполнение требований сигналов регулирования дорожного движения, нарушение правил перевозки пассажиров или других правил дорожного движения повлекшие создание аварийной обстановки, влекут наложение штрафа в размере от пяти до двадцати базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком до двух лет или без лишения.

«Написали, что я выходила на проезжую часть, а я в машине ехала»

Когда инспекторы ГАИ закончили с оформлением протоколов, а водители их подписали, автомобилистов завели в кабинет РУВД, где их снова стали опрашивать, на этот раз люди в штатском и масках.

— Пока я давала объяснения, они листали мой паспорт, увидели шенгенские визы. Говорят: «На Литву любишь гонять, пиво литовское любишь»? Кричали на меня, мол, из-за таких, как я, они ночуют на работе, жен своих не видят.

Затем при Елене опломбировали и обмотали скотчем ее машину. Но после этого она отправилась вовсе не домой, а в еще один кабинет, где с ней беседовал уже «работник уголовного розыска». Он уточнял, принимала ли участие в митингах, акциях протеста. Елена сказала, что за все время была только на одном женском марше, на котором вообще не было задержаний.





В итоге на Елену составили еще один протокол за участие в несанкционированном мероприятии (ст. 23.34 КоАП РБ) 23 сентября возле ТЦ «Дана Молл», а она его подписала: сотрудники говорили, что если она это сделает, то ее отпустят домой.

— Домой меня не отпустили, а отвели в автозак. Около четырех утра 24 сентября я была в Жодино.

Суд над Еленой состоялся в 14.00 того же дня. Женщина рассказала судье, все, что с ней происходило накануне вечером, мол, участия в митинге не принимала, просто возвращалась домой, а подписала протокол, потому что сотрудники милиции в этом случае обещали ее отпустить.

— Оказалось, в протоколе написали, что я выходила на проезжую часть, а не в машине ехала! Дело отправили на доработку, а Елену отпустили домой.

Вещей Елены в Жодино не оказалось, за ними она отправилась в Первомайском РУВД. Но женщину тревожит, что у нее на руках нет никаких документов об изъятии автомобиля, копии протокола, по которому ее содержали под стражей.

Итог: первый протокол — 5 базовых, два — на доработку, машина изъята

В понедельник, 28 сентября, Елена приехала на разбирательство в ГАИ Минска — по вопросу создания ею аварийной ситуации. Женщина ходатайствовала, чтобы дело рассматривал начальник ГАИ Сергей Бабич, и даже пришла к нему на личный прием, но дело в итоге рассмотрел отдел административной практики.

— Все мои доводы о том, что я не создавала аварийной ситуации, выслушали, но все же признали меня виноватой. Правда, санкции применили минимальные — пять базовых величин (135 рублей), — рассказывает Елена.

Но история Елены на этом не закончилась. Как выяснилось, ГАИ Первомайского района приготовила еще один протокол по ситуации 23 сентября.





— Сообщили, что я еще умышленно блокировала дорогу, — рассказывает Елена.

Статья 18.1 КоАП Беларуси. Умышленное блокирование транспортных коммуникаций.

Умышленное блокирование транспортных коммуникаций путем создания препятствий, установки постов или иным способом влечет наложение штрафа в размере от шести до десяти базовых величин.

Это дело рассматривали сегодня, 5 октября. Елена отметила, что в показаниях свидетелей указана машина с другим номером, поэтому материалы отправили на доработку.

Информации о том, будет ли пересматриваться отправленное на доработку дело об участии в несанкционированном мероприятии, у женщины пока что нет.

AUTO.TUT.BY будет следить за развитием ситуации.