Игроки женской NBA поддержали белорусскую баскетболистку Елену Левченко

Источник материала: Ежедневник

Женская национальная баскетбольная ассоциация игроков США (The Women’s National Basketball Players Association, WNBPA) выступила с заявлением в поддержку баскетболистки Елены Левченко.

Одна из самых титулованных белорусских спортсменок - лучшая центровая мира в 2010 году, двукратная чемпионка России, чемпионка Литвы, Польши, финалистка WNBA, бронзовая призерка чемпионата Европы в составе сборной Беларуси - была задержана в Минске 30 сентября и осуждена на 15 суток за участие в мирных акциях протеста против сфальсифицированных итогов президентских выборов в Беларуси.

WNBPA опубликовала заявление в Twitter и Instagram. “WNBPA поддерживает Елену Левченко, одну из самых титулованных белорусских баскетболисток и бывшего игрока WNBA (Atlanta Dream), задержанную за реализацию всеобщего права на свободу выражения мнения и участия в мирных акциях протеста”, - говорится в обращении. - Несмотря на ее популярность как игрока, а, возможно, именно из-за нее, Елена была задержана в аэропорту Минска 30 сентября, когда должна была вылететь за границу для проведения планового медицинского обследования и реабилитации”.

Также в заявлении отмечается: “Елена стала лицом движения белорусских атлетов, поддержавших протестующих. По причине противоправного ареста Елены спортивные команды призвали к национальному бойкоту всех спортивных мероприятий. Мы работаем с международным спортивными движениями и экспертами с целью выяснить текущий правовой статус Елены и убедиться, что глобальные спортивные сообщества будут использованы для оказания давления с целью незамедлительного освобождения спортсменки и гарантии ее безопасности”.

В организации выразили надежду, что коллективный голос членов WNBPA и спортсменов со всего мира пошлет сильный сигнал и ярко укажет на факт беззакония в отношении спортсменки, и благодаря этому Елена будет освобождения, политическое преследование - прекращено, а голос Левченко и ее гражданская позиция не будут подавлены.

Елена Левченко входит в число 700 белорусских спортсменов, подписавших открытое письмо против милицейского произвола и Александра Лукашенко. Спортсмены призвали расследовать факты избиений и пыток, жертвами которых стали участники массовых акций протеста в Беларуси по итогам президентских выборов 9 августа. Помимо Левченко, письмо также подписали баскетболист Егор Мещеряков, пловчиха Александра Герасименя, самбист Степан Попов и другие звезды белорусского спорта.

Подписанты организовали независимое движение спортсменов SOS_BY, неоднократно участвовали в массовых акциях протеста, которые регулярно проходят в Беларуси против итогов президентских выборов. Согласно официальным данным Центризбиркома, победу на выборах одержал Александр Лукашенко. Однако все независимые экзит-поллы и данные общественных опросов свидетельствуют, что победу одержала Светлана Тихановская, а результаты выборов были нагло и беззастенчиво сфальсифицированы чиновниками. Результаты выборов вызвали единодушное возмущение со стороны граждан Беларуси, однако массовые акции протесты обернулись жестким разгоном и репрессиями со стороны силовиков.

Белорусский фонд спортивной солидарности, поддерживающий Елену Левченко и других спортсменов, выражает свое возмущение фактами давления на людей, открыто критикующих произвол белорусских властей. Мы требуем незамедлительно прекратить все административные и уголовные процессы против спортсменов, а также политических заключенных, задержанных по надуманных обвинениям и до сих пор находящимся в тюрьмах.