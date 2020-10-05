Сын выгнал из дома, избил муж. С какой бедой попадают в убежище «Радиславы»

Татьяна Ивановна в 74 года вынуждена была бежать из дома, потому что ее бил сын. Она нашла приют в «Радиславе» — убежище для пострадавших от насилия, где нашли спасение 485 женщин и детей. Самого маленького постояльца убежища забирали из роддома, а самой пожилой женщине, которая пряталась здесь от сына, было 87 лет.



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Общественное объединение «Радислава» было создано в 2002 году в Минске женщинами, пострадавшими от насилия, для оказания помощи другим женщинам, попавшим в такую же ситуацию. Сотрудники и волонтеры оказывают психологическую, юридическую, социальную и информационную поддержку женщинам и детям, пострадавшим от насилия, и их близким.

Сыновья выгоняют матерей из дома, они идут к «Радиславе»

Татьяна Ивановна в свои 74 года так боялась собственного сына, что убежала из дома с одной сумочкой в руках, в которой была одна смена нижнего белья. Она не позволила работникам шелтера общественного объединения «Радислава», где ей дали приют, даже съездить за ее личными вещами. Говорила, что сын очень страшный, убьет и ее, и тех, кто придет за ее одеждой. Боялась его звонков, а он звонил и угрожал.

«А когда она жила дома, сын бил ее, не давал жизни», — рассказала председатель правления ОО «Радислава» Ольга Казак. Сын Татьяны Ивановны пьет, не работает, свою двухкомнатную квартиру сдает, поэтому переселился в однокомнатную к матери.



Ольга Казак. Фото tvr.by

Женщина жила в шелтере «Радиславы» семь месяцев, когда ее проблемы со здоровьем обострились до такой степени, что она слегла. Диагноз — инсульт. Теперь ее планируется перевести в больницу сестринского ухода.

До болезни Татьяна Ивановна была согласна на интернат, но там был карантин в связи с COVID-19, новых жильцов не принимали. К тому же она не считается одинокой, за интернат надо платить. Однако она получает слишком маленькую пенсию, размер которой не покрывает содержание в интернате. Можно подать в суд заявление на выплату сыном алиментов, но женщина на это не решалась — он в таком случае угрожал ей наложить на себя руки.

Возможно, после больницы сестринского ухода вопрос решится так — квартиру Татьяны Ивановны отдадут в ренту, государство получит право собственности на нее, и за Татьяной Ивановной будет организован уход за счет бюджета до ее смерти.

Ольга Казак говорит, что это самые проблемные и тяжелые судьбы — судьбы стариков, которые бегут из дома, спасаясь от своих детей: «Они уже не смогут переучиться, найти работу. У нас были две женщины пенсионного возраста, которые смогли после шелтера снять комнату, но только потому, что подрабатывали на пенсии. Это скорее исключение для наших пожилых клиенток».

Пожилые женщины, которые в убежище успокаиваются и перестают бояться, вскоре начинают беспокоиться за сыновей, которые выгнали их из дома. Например, самая пожилая клиентка «Радиславы», которой на момент пребывания в шелтере было 87 лет, вернулась домой к сыну. Некоторые женщины ездят готовить детям-агрессорам обед и наводить порядок, пока тех нет дома:

«В них живет надежда — вдруг сын одумается, вдруг осознает, что делал. Он же такой хороший мальчик был. Часто прослеживается связь: у женщины, которая сегодня страдает от сына-агрессора, был муж, который проявлял насилие. Или отец бил этого мальчика, который усвоил модель поведения, озлобился. А мама его когда-то не спасла от насилия: не ушла от агрессора. Вот он ее и наказывает через много лет. Жизнь с агрессором очень опасна в перспективе. Модели поведения усваиваются детьми, и уже взрослые люди применяют насилие к своим женам и состарившимся родителям».

Поэтому, говорит Ольга Казак, «когда вы чувствуете, что к вам проявляют насилие — моральное или физическое, надо обращаться к профессионалам». Даже если агрессия скрытая или источник агрессии внешне пристойный человек:

«Важно понять, что ситуация насилия — это разрушительные отношения для взрослых и детей, это ненормально. Агрессоры делают всё, чтобы женщина думала, что в насилии живут все. Например, иногда к нам обращаются женщины и спрашивают, как им измениться, чтобы их больше не били».

Как «Радислава» помогает

Общественное объединение «Радислава» с 2002 года профессионально и бесплатно оказывает психологическую, юридическую, социальную помощь, здесь работает группа взаимопомощи для женщин, пострадавших от насилия, тренинги по женской самообороне.

За 18 лет пережили многое — «Радиславе» подбрасывали наркотики, в дверь шелтера ломились гневные мужья, требовавшие отдать жену и детей, каждая из сотрудниц сталкивалась с угрозами в той или иной форме.

Когда-то в убежище «Радиславы» была одна комната в кризисном центре, теперь восемь комнат в доме, и шелтер в состоянии принять одновременно 30 человек. Сейчас редкий момент, говорит Ольга Казак, когда есть места.





Шелтер — это не просто безопасное и бесплатное койко-место (есть тревожная кнопка, видеонаблюдение вокруг дома), но и возможность получать все услуги «Радиславы». Некоторым женщинам помогают с оплатой профессиональных курсов.

К совершеннолетию «Радиславы» появилось больше сотрудников, которые готовят к самостоятельной жизни — помогают снять квартиру, адаптируют к тому, что надо быть хозяйкой своей жизни.

Многие женщины, переживающие опыт насилия в семье, мало сталкивались с необходимостью принятия самостоятельных решений. Насильник ведь не только при любом удобном случае поднимает руку, но еще часто создает условия, когда всё в жизни жены и детей решает сам, ограничивая контакты жертвы. Например, в убежище заселялась женщина, которая на просьбу оставить контакт какого-нибудь родственника или подруги, сказала, что у нее никого нет, муж изолировал.

«Агрессоры обычно делают всё возможное, чтобы снизить самооценку жертвы, ставят ограничения, критикуют, что бы она ни сделала, уменьшают связи с внешним миром. Случается, женщине 50 лет, а она работала два месяца до свадьбы, потом муж не разрешал. То есть она даже на трудовую пенсию себе не заработала и полагает, что не сможет заработать себе на жизнь», — рассказала Ольга Казак.

Иногда женщина может начать решать свои эмоциональные, моральные и юридические проблемы за месяц или два, но случалось, что в шелтере женщины жили и больше года.

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В «Радиславе» не отметили ни увеличения количества обращений во время пандемии, ни того, чтобы люди связывали насилие в семье с вынужденной самоизоляции в связи с ковидом. Здесь не прекратили ни один из видов деятельности, потому что люди продолжали помогать организации, несмотря ни на что.

При этом специалисты отмечают, что после выборов, когда страна оказалась в общественно-политическом кризисе, в семьях также появилось больше напряжения.

Например, в убежище попала женщина, которую выгнали из дома муж и сын, когда узнали, что она проголосовала на выборах не так, как другие члены семьи. Как позже выяснилось, это был повод, в семье агрессия проявлялась к женщине и до этого.

«Есть женщины, которые обращаются на горячую линию, рассказывают, что в семье разделились позиции, что поссорились с подругами. К нам обращаются бывшие клиентки и рассказывают, что боялись выходить на улицу, боялись в случае насилия обращаться в органы защиты правопорядка, потому что боялись всех людей в форме, помня проявления насилия со стороны силовиков. Жертвы часто опасаются обращаться за помощью из-за боязни, что детей поставят на учет как находящихся в социально опасном положении», — сказала Ольга Казак.

В «Радиславе» надеются, что в обществе, а главное, среди специалистов (педагогов, психологов) будет расширяться представление о том, что домашнее насилие это плохо, что это не семейный конфликт, который естественен между людьми, а подавление одного человека другим.

Правозащитники возлагают большие надежды на то, что в Беларуси все же появится закон о предотвращении домашнего насилия.

«Закон, — сказала Ольга Казак, — позволит специалистам уверенно говорить о неправомерности такого явления, как домашнее насилие. В обществе к насильникам изменится отношение на еще более негативное. Наконец, тот, кто применяет насилие в семье, будет понимать, что за это придется отвечать».

Телефон экстренной помощи для размещения в убежище ОО «Радислава» для женщин и их детей, пострадавших от насилия +375 29 610 83 55 (круглосуточно) email: [email protected]