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Матч Грузия - Беларусь пройдет в срок, но без зрителей

05.10.2020 20:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Матч плей-офф Лиги наций между сборными Грузии и Беларуси все-таки пройдет, но без зрителей. Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Грузии (ФФГ).


Фото: АБФФ

Президент ФФГ Леван Кобиашвили присутствовал на очередном заседании Межведомственного координационного совета, где обсуждался вопрос проведения матча. По рекомендации эпидемиологов было принято решение провести поединок без зрителей.

Отметим, что ранее министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе и вовсе рекомендовала не проводить игру.

Встреча пройдет 8 октября в Тбилиси. Победитель матча выйдет в финал дивизиона D и поборется за путевку на Евро-2020.

 
 
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Матч плей-офф Лиги наций между сборными Грузии и Беларуси все-таки пройдет, но без зрителей. Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Грузии (ФФГ).
 
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