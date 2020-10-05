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Видеофакт. Десятки силовиков перешли на сторону протестующих в Бишкеке
Источник материала: Навiны
В Бишкеке начался многотысячный митинг несогласных с итогами парламентских выборов.
По данным
На центральную площадь Бишкека вышли тысячи сторонников этих партий. Судя по видео, часть силовиков сдались около Минэкономики.
B Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии поступили четверо пострадавших с различными травмами. В Национальный госпиталь при министерстве здравоохранения поступили 10 пострадавших, в городскую клиническую больницу № 1 — двое пострадавших.
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В Бишкеке начался многотысячный митинг несогласных с итогами парламентских выборов.
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