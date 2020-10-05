Беларусь отзывает своих послов в Польше и Литве. Литва отвечает взаимностью (обновлено)

Источник материала: Onliner

Беларусь, которая отзывает своих послов в Польше и Литве для консультаций, предложила послам этих стран последовать данному примеру. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Анатолий Глаз, пишет БЕЛТА .

— Послы Беларуси в Польше и Литве с 5 октября отзываются в Минск для консультаций. Послам Польши и Литвы в Беларуси, соответственно, предложено последовать данному примеру, — заявил официальный представитель МИДа.

Во внешнеполитическое ведомство Беларуси сегодня вызвали послов Польши и Литвы.

— Ввиду однозначно деструктивной деятельности со стороны указанных стран им предложено до 9 октября 2020 года привести к паритету с белорусскими загранучреждениями в соответствующих странах состав своих дипломатических представительств в Беларуси, — отметил Анатолий Глаз. Для Литвы это, соответственно, с 25 до 14 дипломатов, а для Польши — с 50 до 18. — Подчеркну, что эти вынужденные меры нами приняты не без сожаления после долгого терпения и призывов к благоразумию, исключительно ввиду особой деструктивной роли, которую решило на практике играть руководство Польши и Литвы в отношении Беларуси.

— Совершенно очевидно то, что мы довольно долго и терпеливо отслеживали все откровенно недружественные телодвижения со стороны Польши и Литвы. Мы призывали к благоразумию, к вдумчивой, объективной и глубокой оценке происходящих событий, к пониманию важности и судьбоносности диалога с соседями, к уважению интересов граждан друг друга, к острой необходимости сохранения стабильности в регионе. Вместо этого в ответ получаем не только ушаты грязи, но и наглые попытки продавить тараном свои интересы, неприкрытое вмешательство во внутренние дела, игнорирование базовых суверенных прав Беларуси, прямое спонсирование откровенно экстремистских призывов и действий. Мы до конца надеялись, что эти архаичные практики давно ушли в историю, однако в данном случае с сожалением вынуждены констатировать обратное, — сказал Анатолий Глаз.

Также он заявил, что контакты всех дипломатов ЕС с госструктурами Беларуси переводятся исключительно на площадку МИД.

— В соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях мы переводим контакты всех аккредитованных дипломатов стран ЕС с государственными структурами исключительно на площадку Министерства иностранных дел, — сказал официальный представитель министерства.

Литва отзывает своего посла из Беларуси

5 октября стало известно, что Литва также отзывает из Беларуси посла для консультаций. Это произошло после разговора министра иностранных дел Линаса Линкявичюса с верховным представителем ЕС Жозепом Боррелем, министрами иностранных дел Польши и Германии, сообщает пресс-служба ведомства.

Послы ЕС в Минске сейчас также обсуждают ситуацию.

«Наша цель — максимально сохранить дипломатические контакты. Мы также направили послание белорусской стороне, с которой мы до сих пор договорились о том, что временное приглашение послов для консультаций послужит снижению напряженности и поможет сохранить дипломатическое представительство на уровне послов. Вместе с поляками мы уже приняли решение пригласить послов из Минска для консультаций», — сказал Линкявичюс.

По его словам, решение не сокращать дипломатический персонал пока не достигнуто, но, если Беларусь продолжит настаивать, будут приняты «зеркальные» меры.