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МОК: «Если спортсмен лишится места в сборной из-за своих взглядов, то мы рассмотрим такой случай»

05.10.2020 21:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Международный олимпийский комитет (МОК) связался с НОК Беларуси с просьбой разъяснить ситуацию с возможным давлением на спортсменов, сообщает Deutsche Welle.


Reuters

В МОК заявили, что они не будут комментировать политические события в Беларуси. Также они отметили, что пока не получали писем от спортсменов.

«Тем не менее мы связались с НОК Беларуси, чтобы получить разъяснения. Если какой-то спортсмен лишится места в сборной из-за своих политических взглядов, то мы непременно рассмотрим такой случай», — говорится в заявлении комитета.

 
 
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Международный олимпийский комитет (МОК) связался с НОК Беларуси с просьбой разъяснить ситуацию с возможным давлением на спортсменов, сообщает Deutsche Welle.
 
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