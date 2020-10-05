МОК: «Если спортсмен лишится места в сборной из-за своих взглядов, то мы рассмотрим такой случай»

Источник материала: Tut.by

Международный олимпийский комитет (МОК) связался с НОК Беларуси с просьбой разъяснить ситуацию с возможным давлением на спортсменов, сообщает Deutsche Welle .



Reuters

В МОК заявили, что они не будут комментировать политические события в Беларуси. Также они отметили, что пока не получали писем от спортсменов.

«Тем не менее мы связались с НОК Беларуси, чтобы получить разъяснения. Если какой-то спортсмен лишится места в сборной из-за своих политических взглядов, то мы непременно рассмотрим такой случай», — говорится в заявлении комитета.