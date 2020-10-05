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МОК: «Если спортсмен лишится места в сборной из-за своих взглядов, то мы рассмотрим такой случай»
Источник материала: Tut.by
Международный олимпийский комитет (МОК) связался с НОК Беларуси с просьбой разъяснить ситуацию с возможным давлением на спортсменов, сообщает
В МОК заявили, что они не будут комментировать политические события в Беларуси. Также они отметили, что пока не получали писем от спортсменов.
«Тем не менее мы связались с НОК Беларуси, чтобы получить разъяснения. Если какой-то спортсмен лишится места в сборной из-за своих политических взглядов, то мы непременно рассмотрим такой случай», — говорится в заявлении комитета.
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Международный олимпийский комитет (МОК) связался с НОК Беларуси с просьбой разъяснить ситуацию с возможным давлением на спортсменов, сообщает Deutsche Welle.
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