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Литва отзывает для консультаций посла в Беларуси

05.10.2020 21:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

МИД Литвы все-таки отзывает своего посла в Беларуси для консультаций. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.


Фото: Reuters

5 октября глава литовского МИД Линас Линкявичюс провел переговоры с главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем, главами МИД Польши и Германии Збигневом Рау и Хайко Маасом по поводу требования белорусской стороны о сокращении количества сотрудников в посольствах Литвы и Польши в Беларуси.

«Наша цель — максимально сохранить дипломатические контакты. Мы направили сообщение об этом белорусской стороне, с которой договорились, что временный отзыв послов для консультаций послужит снижению напряженности и поможет сохранить дипломатическое представительство на уровне послов», — сказал Линкявичюс.

По его словам, такое решение принято совместно с польскими коллегами.

Линкявичюс заявил: пока не удалось достигнуть договоренности не сокращать дипломатический персонал, но если Беларусь и дальше будет настаивать, будут приняты «адекватные зеркальные меры».


МИД Литвы намерен продолжать координировать свои действия с Польшей и другими странами-членами ЕС.

Напомним, белорусский МИД 2 октября потребовал у посольств Польши и Литвы в нашей стране сократить количество работающих в Беларуси дипломатов. Там также сообщили, что послы Беларуси в Польше и Литве с 5 октября отзываются в Минск для консультаций, и предложили Варшаве и Вильнюсу последовать данному примеру.

Литва и Польша тогда заявили, что не намерены отзывать своих послов в Беларуси для консультаций.
 
Теги: Минск
 
 
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МИД Литвы все-таки отзывает своего посла в Беларуси для консультаций. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
 
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