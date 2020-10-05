Литва и Польша отзывают своих послов из Минска для консультаций. Таким образом, Вильнюс и Варшава выполнили требование Минска, который ранее отозвал послов из этих стран.





Из сообщения МИД Литвы следует, что решение принято по итогам «интенсивных консультаций» с коллегами по Евросоюзу, в ходе которых обсуждалось требование официального Минска сократить штат посольств Литвы и Польши для установления паритета с численностью белорусских диппредставительств в этих странах.

Глава литовского внешнеполитического ведомства Линас Линкявичюс провел переговоры с верховным представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепом Боррелем, министрами иностранных дел Польши Збигневом Рау и Германии Хайко Маасом. Ситуацию обсудили также послы стран ЕС в Минске.

По словам Линкявичюса, главная цель — максимально сохранить дипломатические контакты; отзыв послов для консультаций рассматривается как возможность снизить напряженность и сохранить взаимное дипломатическое представительство на уровне послов.

Министр сообщил, что договоренность сохранить штат посольств пока не достигнута, но, если Беларусь продолжит настаивать на выполнении своего требования, будут приняты «зеркальные» меры.

Литва продолжает координировать свои действия с Польшей и другими странами ЕС, отмечается в сообщении МИД.

После решения Евросоюза ввести санкции в отношении 40 белорусских должностных лиц Минск отозвал своих послов в Вильнюсе и Варшаве «для консультаций» и предложил Литве и Польше сделать аналогичный шаг, а также сократить количество дипломатов в своих посольствах — соответственно с 25 до 14 и с 50 до 18, чтобы «привести к паритету» штат диппредставительств с белорусскими загранучреждениями в этих странах.

Литва и Польша заявили, что не планируют отзывать послов и сокращать дипломатическое присутствие.

В ответ на это пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз предупредил, что предложение отозвать послов и сократить штат диппредставительств обязательно к исполнению.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что требование белорусских властей «безосновательно и достойно сожаления». По его мнению, «это идет вразрез с логикой диалога и приведет к дальнейшей изоляции властей в Минске». «Попытки белорусских властей атаковать определенные государства — члены ЕС не приведут к ослаблению единства Евросоюза», — говорится в заявлении Борреля.

Линкявичюс в телефонном разговоре с Боррелем поблагодарил за солидарность в отношении «последних отчаянных требований уходящих властей о значительном сокращении дипломатического персонала в Беларуси».