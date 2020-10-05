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За три дня белорусы направили около 350 предложений по изменениям в новую редакцию Конституции

05.10.2020 21:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Виктор Свилло рассказал в эфире СТВ, что за три дня поступило порядка 350 предложений от граждан по изменениям в новую редакцию Конституции.

— Очень интересные предложения, мы приятно удивлены такой активностью. Это процесс продолжается, предложения будут поступать и дальше. Там же, на сайте, о котором вы упомянули, Палатой представителей обозначен крайний срок — 25 октября. И сейчас мы над ними [предложениями] работаем. Кое-что я уже успел посмотреть — предложения очень интересные. Конечно, они не носят характер строго сформулированных юридических формул, которые бери прямо и применяй в Конституции, — добавил депутат.

Напомним, что до обозначенной даты любой желающий может направить свои предложения в Палату представителей или напрямую депутату своего округа.

 
 
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Сегодня заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Виктор Свилло рассказал в эфире СТВ, что за три дня поступило...
 
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