Баскетболистку Елену Левченко осудили на 15 суток за участие в маршах протеста. Женская национальная баскетбольная ассоциация выпустила заявление (обновлено)

Источник материала: Onliner

Женская национальная баскетбольная ассоциация выпустила заявление в поддержку Елены Левченко. В нем отмечается, что ее участники солидарны со спортсменкой.

«WNBPA поддерживает Елену Левченко, одну из самых известных баскетболисток Беларуси и бывшего игрока WNBA, которая была задержана за осуществление того, что должно быть всеобщим правом. За свободу выражения мнения и мирные протесты.

Несмотря на популярность Елены как игрока, ее остановили в минском аэропорту 30 сентября, когда она пыталась улететь из Беларуси для планового лечения или реабилитации».

В заявлении отмечается, что спортсменке дали 15 суток административного ареста за участие в массовых протестах в Беларуси. Ассоциация заявила, что работает с международным движением игроков и экспертами на местах, чтобы выяснить текущий статус Елены и гарантировать, что спортивное сообщество использует все возможности для ее немедленного освобождения и гарантий ее безопасности.

Суд над Левченко

Напомним, Елене Левченко вменяли в вину, что 23 августа около 15:00 на проспекте Независимости в Минске она участвовала в уличном шествии без соответствующего разрешения Мингорисполкома, чем нарушила закон о массовых мероприятиях. Согласно обвинению, во время шествия Левченко «с целью публичного выражения своего требования о проведении честных выборов в Республике Беларусь двигалась по проезжей части совместно с группой граждан». Кроме того, Елене Левченко вменяется в вину, что 27 сентября в 16:10 вблизи дома №70 по ул. Машерова она нарушила закон о массовых мероприятиях, поскольку приняла участие в несанкционированном шествии и в целях публичного выражения своего требования о проведении честных выборов несла плакат с надписью «Народ — чемпион».

В зале раздался сдавленный смех, суд предупредил присутствующих о том, что они будут удалены за нарушение порядка поведения в судебных заседаниях:

— Я попрошу не высказывать свои эмоции и молчать, наблюдать за происходящим в процессе.

Елена Левченко не признала вину. Вот как она рассказала о событиях, произошедших с ее участием 23 августа и 27 сентября.

— Я была везде. Была в городе, гуляла, по делам ездила. Я не помню, чтобы 23 августа находилась в указанном месте. 27 сентября в 16:10 я не находилась на Машерова, 70. Я целый день гуляла. Я не помню, в какое конкретно время в каком месте я находилась.





Суд интересуется, принимала ли Левченко участие в каких-либо массовых мероприятиях 23 августа и 27 сентября.

— Не принимала.

— В уличном шествии, соответственно, не участвовали? — интересуется суд.

— Я гуляла по улице. Если вы называете это шествием…

— Несли ли вы какие-либо плакаты 27 сентября?

— Нет, не несла.

Слово предоставляется стороне защиты. Адвокат поинтересовался, знакома ли Елена со статьей, которая позволяет ей отказаться от дачи показаний против себя. Суд снял вопрос на основании того, что права лицу, в отношении которого ведется административный процесс, были разъяснены и понятны.

— Высокий суд, судя по ответам, я понял, что мой подзащитный не совсем понял свои права.

— Вопрос снят судом. Права были разъяснены.

Других вопросов у адвоката к подзащитной не было.

Доводы обвинения

Судом исследуются письменные материалы дела. В качестве доказательств правонарушения в них выступают:

протокол осмотра сайта издания «Прессбол» в глобальной сети интернет, который содержит текст: «Белорусская баскетболистка Елена Левченко побывала 23 августа на Марше новой Беларуси», а также фото, на котором «во время проведения незаконного уличного мероприятия изображена женщина, визуально похожая на Елену Левченко», и соответствующие скриншоты, приобщенные к протоколу;



