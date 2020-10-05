Внезапно исчез волонтёрский лагерь возле Окрестина: вот в чём причина

Источник материала: KYKY

Сегодня соцсети обратили внимание на исчезновение волонтерского лагеря возле изолятора на Окрестина. «Свобода» узнала , в чем причина.

Напомним, что тот самый палаточный лагерь начал формироваться сразу после первых акций протеста в столице. В августе в печально известный изолятор в переулке Окрестина сотнями свозили задержанных на митингах, и вскоре здесь стали собираться их родственники, друзья и просто случайные небезраличные люди. Так неподалеку от изолятора постепенно образовался коридор взаимопомощи — волонтерский лагерь с юристами, медиками, психологами, священниками и другими людьми, готовыми бесплатно помогать вышедшим из ИВС на свободу беларусам.

Сегодня, как заметили минчане, лагерь пропал. «Наш лагерь не работает, все собрали и увезли на данный момент», — сказала волонтер Елена. Когда лагерь вернется, пока неизвестно. «Все зависит от ситуации и возможности людей, — добавила девушка. — Наличие лагеря не обуславливает нашу работу».

Хотя лагеря нет, волонтерские чаты и бот в телеграме по-прежнему живы и активны. Помощь можно получить через них. Волонтеры все так же помогают родственникам искать их близких, передают итоги судов, информируют о переводе задержанных из одного учреждения в другое и так далее. «Волонтеры устали. Многие работали с августа без выходных. Мы взяли паузу для отдыха, перенастройки команды и повышения эффективности», — уточнила волонтер Елена.

В распространенном в чате сообщении написано: «На волонтеров в последнее время оказывалось информационное давление, в условиях которого сложно быть эффективным. Мы приняли решение временно приостановить работу лагеря, чтобы провести внутреннюю работу среди волонтеров. На месте все еще остаются дежурные».

Обложка: Tatyana Zenkovich / EPA / ТАСС.