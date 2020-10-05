Совмин внес коррективы в порядок аккредитации в Беларуси журналистов иностранных СМИ

Внесены коррективы в порядок аккредитации в Беларуси журналистов иностранных средств массовой информации.





Изменения предусмотрены постановлением Совета Министров №578.

«Аккредитация журналиста иностранного СМИ не отменяет необходимости получения в установленном порядке аккредитации при госорганах, политических партиях, других общественных объединениях, иных юридических лицах», — уточнили в Совмине.

Законодательством может быть установлен особый порядок аккредитации журналистов иностранных СМИ для освещения международных спортивных и культурных мероприятий, проводимых в Беларуси. При этом аккредитованные журналисты иностранных СМИ при осуществлении профессиональной деятельности имеют права и привилегии белорусских коллег. Исключение — установленные законом ограничения в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства.

Не могут быть аккредитованы в качестве журналистов иностранных СМИ сотрудники диппредставительств и консульских учреждений иностранных государств, сотрудники аппарата военных атташе, торговых представительств иностранных государств в Беларуси, а также члены их семей.

Среди тех, кто не может быт аккредитован в качестве журналистов зарубежных медиа, также сотрудники представительств и органов международных организаций и межгосударственных образований, которые, согласно уставным документам этих организаций и образований либо соответствующим международным договорам Беларуси, пользуются привилегиями и иммунитетами, а также члены их семей.

Для работы сбора на территории Беларуси сроком не более 14 календарных дней журналисты иностранных СМИ обязаны иметь временную аккредитацию в Беларуси. Журналисты, работающие здесь на регулярной основе, обязаны иметь постоянную аккредитацию в Беларуси.

Представителю иностранного СМИ могут отказать во временной либо постоянной аккредитации в Беларуси, если он предъявит не соответствующие требованиям законодательства документы и сведения, в том числе подложные, поддельные или недействительные. Также в числе причин для отказа — факты лишения аккредитации данного журналиста в Беларуси, установленные нарушения им белорусского законодательства.

Как уточнили в Совмине, МИД может принять решение о лишении временной либо постоянной аккредитации журналиста иностранного СМИ на основании ходатайства иных государственных органов и организаций.