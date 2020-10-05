ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Совмин внес коррективы в порядок аккредитации в Беларуси журналистов иностранных СМИ

05.10.2020 22:31 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Внесены коррективы в порядок аккредитации в Беларуси журналистов иностранных средств массовой информации.

Совмин внес коррективы в порядок аккредитации в Беларуси журналистов иностранных СМИ

Изменения предусмотрены постановлением Совета Министров №578.

«Аккредитация журналиста иностранного СМИ не отменяет необходимости получения в установленном порядке аккредитации при госорганах, политических партиях, других общественных объединениях, иных юридических лицах», — уточнили в Совмине.

Законодательством может быть установлен особый порядок аккредитации журналистов иностранных СМИ для освещения международных спортивных и культурных мероприятий, проводимых в Беларуси. При этом аккредитованные журналисты иностранных СМИ при осуществлении профессиональной деятельности имеют права и привилегии белорусских коллег. Исключение — установленные законом ограничения в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства.

Не могут быть аккредитованы в качестве журналистов иностранных СМИ сотрудники диппредставительств и консульских учреждений иностранных государств, сотрудники аппарата военных атташе, торговых представительств иностранных государств в Беларуси, а также члены их семей.

Среди тех, кто не может быт аккредитован в качестве журналистов зарубежных медиа, также сотрудники представительств и органов международных организаций и межгосударственных образований, которые, согласно уставным документам этих организаций и образований либо соответствующим международным договорам Беларуси, пользуются привилегиями и иммунитетами, а также члены их семей.

Для работы сбора на территории Беларуси сроком не более 14 календарных дней журналисты иностранных СМИ обязаны иметь временную аккредитацию в Беларуси. Журналисты, работающие здесь на регулярной основе, обязаны иметь постоянную аккредитацию в Беларуси.

Представителю иностранного СМИ могут отказать во временной либо постоянной аккредитации в Беларуси, если он предъявит не соответствующие требованиям законодательства документы и сведения, в том числе подложные, поддельные или недействительные. Также в числе причин для отказа — факты лишения аккредитации данного журналиста в Беларуси, установленные нарушения им белорусского законодательства.

Как уточнили в Совмине, МИД может принять решение о лишении временной либо постоянной аккредитации журналиста иностранного СМИ на основании ходатайства иных государственных органов и организаций.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Внесены коррективы в порядок аккредитации в Беларуси журналистов иностранных средств массовой информации.
 
Новости дня
Новости разные
 
Игроки женской NBA поддержали Елену Левченко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.10.2020
Mir24.TV Belarus
05.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика