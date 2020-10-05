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В новом сериале ТНТ заметили бело-красно-белые флаги
Источник материала: Tut.by
В первой серии нового сериала ТНТ с Гариком Харламовым «Гусар» заметили бело-красно-белые флаги. Они появились в кадре в лагере французов, разбитом около Бородино в 1812 году. На это в Facebook
По сюжету сериала поручик Рыльский должен достать расположение французских позиций накануне битвы под Бородино (речь о конце августа 1812 года). С приказом он успешно справляется, проникая в тыл врага. Когда французы раскрывают шпиона, поручик садится на лошадь и через лагерь французов скачет к своему. Только вот флаги, которые держат в руках французы, как пишет Ядченко, далеко не французские, а бело-красно-белые. «Что это? Тонкий юмор?» — задается вопросом медиаэксперт.
Вот фрагмент первой серии (третья минута):
«Гусар» — это премьерный сериал ТНТ с юмористом Гариком Харламовым в главной роли. Первая серия вышла сегодня, 5 октября. По сюжету поручик лейб-гвардии гусарского полка Григорий Савельевич Рыльский в результате научного эксперимента переносится из 1812 года в наши дни. Поручик попадает в молодую семью ученого-энтузиаста, которая находится на грани развода. При попытке вернуть Гусара обратно в прошлое машина времени ломается, и поручик вынужден оставаться в XXI веке, пока ученый ее не починит.
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В первой серии нового сериала ТНТ с Гариком Харламовым «Гусар» заметили бело-красно-белые флаги. Они появились в кадре в лагере французов, разбитом около Бородино...
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