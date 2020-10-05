ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В новом сериале ТНТ заметили бело-красно-белые флаги

06.10.2020 06:11 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В первой серии нового сериала ТНТ с Гариком Харламовым «Гусар» заметили бело-красно-белые флаги. Они появились в кадре в лагере французов, разбитом около Бородино в 1812 году. На это в Facebook обратил внимание медиаэксперт, главный редактор, преподаватель Василий Ядченко.


Фото: кадр из сериала «Гусар»

По сюжету сериала поручик Рыльский должен достать расположение французских позиций накануне битвы под Бородино (речь о конце августа 1812 года). С приказом он успешно справляется, проникая в тыл врага. Когда французы раскрывают шпиона, поручик садится на лошадь и через лагерь французов скачет к своему. Только вот флаги, которые держат в руках французы, как пишет Ядченко, далеко не французские, а бело-красно-белые. «Что это? Тонкий юмор?» — задается вопросом медиаэксперт.

Вот фрагмент первой серии (третья минута):

«Гусар» — это премьерный сериал ТНТ с юмористом Гариком Харламовым в главной роли. Первая серия вышла сегодня, 5 октября. По сюжету поручик лейб-гвардии гусарского полка Григорий Савельевич Рыльский в результате научного эксперимента переносится из 1812 года в наши дни. Поручик попадает в молодую семью ученого-энтузиаста, которая находится на грани развода. При попытке вернуть Гусара обратно в прошлое машина времени ломается, и поручик вынужден оставаться в XXI веке, пока ученый ее не починит.

Читайте также
В Беларуси в российском сериале не показали актера, который играл Александра Лукашенко
В кинотеатрах показывают фильм, где президента Беларуси называют президентом Боснии

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В первой серии нового сериала ТНТ с Гариком Харламовым «Гусар» заметили бело-красно-белые флаги. Они появились в кадре в лагере французов, разбитом около Бородино...
 
Новости дня
Новости разные
 
Совмин внес коррективы в порядок аккредитации в Беларуси журналистов иностранных СМИ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика