Светлана Тихановская рассчитывает на помощь Германии в организации переговоров при посредничестве ОБСЕ о новых выборах.





«Мы рассматриваем участие разных стран и организаций для проведения переговоров — в частности, мы думаем про ОБСЕ как платформу. И мы бы хотели, чтобы Германия как одна из самых могущественных стран мира помогла в организации этих переговоров», — заявила журналистам экс-кандидат в президенты 5 октября в Берлине.

«Что делает протест в Беларуси уникальным? Во-первых, его возглавили женщины. Наша страна никогда не видела такого вовлечения именно женского активизма на всех уровнях. Во-вторых, этот протест усиливается с помощью технологий, и особенно мессенджеров. Режим полностью потерял контроль над информационным пространством. В-третьих, протест исключительно мирный и по-настоящему децентрализованный. Я убеждена, что нельзя отвечать насилием на насилие. Поэтому мы продолжаем добиваться переговоров о новых выборах», — цитирует Тихановскую ее телеграм-канал.

На встрече с диаспорой в немецкой столице Тихановская заявила, что как политик хотела бы встретиться с президентом России Владимиром Путиным, «чтобы понять, почему он поддерживает Лукашенко».

6 октября в Берлине пройдут переговоры Тихановской и канцлера Германии Ангелы Меркель.