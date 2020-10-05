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Тихановская рассчитывает на помощь Германии в организации переговоров при посредничестве ОБСЕ о новых выборах

06.10.2020 06:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Светлана Тихановская рассчитывает на помощь Германии в организации переговоров при посредничестве ОБСЕ о новых выборах.

Тихановская рассчитывает на помощь Германии в организации переговоров при посредничестве ОБСЕ о новых выборах

«Мы рассматриваем участие разных стран и организаций для проведения переговоров — в частности, мы думаем про ОБСЕ как платформу. И мы бы хотели, чтобы Германия как одна из самых могущественных стран мира помогла в организации этих переговоров», — заявила журналистам экс-кандидат в президенты 5 октября в Берлине.

«Что делает протест в Беларуси уникальным? Во-первых, его возглавили женщины. Наша страна никогда не видела такого вовлечения именно женского активизма на всех уровнях. Во-вторых, этот протест усиливается с помощью технологий, и особенно мессенджеров. Режим полностью потерял контроль над информационным пространством. В-третьих, протест исключительно мирный и по-настоящему децентрализованный. Я убеждена, что нельзя отвечать насилием на насилие. Поэтому мы продолжаем добиваться переговоров о новых выборах», — цитирует Тихановскую ее телеграм-канал.

На встрече с диаспорой в немецкой столице Тихановская заявила, что как политик хотела бы встретиться с президентом России Владимиром Путиным, «чтобы понять, почему он поддерживает Лукашенко».

6 октября в Берлине пройдут переговоры Тихановской и канцлера Германии Ангелы Меркель.

 
 
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Светлана Тихановская рассчитывает на помощь Германии в организации переговоров при посредничестве ОБСЕ о новых выборах.
 
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