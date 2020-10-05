Литва отзывает своего посла из Беларуси

Литва приняла решение отозвать своего посла из Беларуси. Таким образом, ранее озвученное требование белорусского МИД будет выполнено.

Как сообщает пресс-служба литовского МИД, решение об отзыве посла из Беларуси было принято после консультаций с коллегами по Евросоюзу: глава МИД Литвы Линас Линкявичюс провел переговоры с верховным представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепом Боррелем, министрами иностранных дел Польши Збигневом Рау и Германии Хайко Маасом, после чего было принято решение отозвать посла для консультаций. МИД Литвы отревёт, что отзыв послов был осуществлен для снижения политической напряженности, так как внешнеполитическое ведомство хочет сохранить дипломатические контакты. При этом в МИД отмечают, что в случае, если Беларусь будет настаивать на выполнении требования о сокращении штата посольства, будут принятые зеркальные меры.

Данное решение литовская и польская стороны приняли совместно, однако пока официального сообщения касательно отзыва польского посла нет.