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Литва отзывает своего посла из Беларуси
Источник материала: БДГ
Литва приняла решение отозвать своего посла из Беларуси. Таким образом, ранее озвученное требование белорусского МИД будет выполнено.
Как
Данное решение литовская и польская стороны приняли совместно, однако пока официального сообщения касательно отзыва польского посла нет.
Напомним, что 2 октября белорусский МИД принял целый ряд важных решений, одно из которых -
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Литва приняла решение отозвать своего посла из Беларуси. Таким образом, ранее озвученное требование белорусского МИД будет выполнено.
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