В Минске на акцию протеста вышли пенсионеры

Днем пятого октября в Минске прошла акция протеста, участие в которой принимали пенсионеры. Они прошли маршем от Красного костела до площади Якуба Колоса.

Участие в акции приняло примерно две сотни человек. Сперва они собрались возле Красного костела, а потом двинулись маршем по проспекту Независимости в сторону ЦУМа. Многие пенсионеры принесли с собой плакаты, а во время шествия они выкрикивали лозунги, требуя новых выборов и прекращения насилия в стране.

Небольшую передышку пенсионеры взяли на октябрьской площади, где они выстроились в цепь вдоль дороги. Их активно поддерживали сигналами проезжающие водители. После этого колона двинулась дальше. Недалеко от цирка возле колоны остановилась машина, из которой вышла девушка с охапкой цветов. Она раздавала цветы участникам акции и благодарила их за активность. Небезразличные граждане также привезли пенсионерам воду и сок. За происходящим следили люди в штатском из белого микроавтобуса, а также сотрудники ГАИ.

Маршем участники акции дошли до площади Якуба Колоса, по пути заглянув к зданию МГЛУ, чтобы поддержать студентов этого университета. Последние выглядывали из окон, чтобы поблагодарить марширующих бабушек и дедушек. Пенсионеры договорились собираться каждый понедельник.

Напомним, что 4 октября в Беларуси прошла очередная акция протеста – на этот раз в поддержку заключенных. В Минске были закрыты 8 станций метро, интернет был недоступен, использовали водомет, который позже был испорчен.

Фото: Еврорадио