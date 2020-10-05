Число госпитализированных после беспорядков в Бишкеке возросло до 130

Источник материала: АФН

Число людей, пострадавших в понедельник в результате столкновений между демонстрантами и сотрудниками милиции в столице Киргизии и направленных в больницы, увеличилось до 130.

Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Минздраве республики.

"На данный момент в больницы города госпитализированы уже около 130 человек, среди которых в том числе сотрудники правоохранительных органов", - сказал представитель ведомства. По его информации, еще несколько десятков человек получили необходимую медицинскую помощь и от госпитализации отказались.