







"Канцлер рада предстоящей встрече с госпожой Тихановской", - указал он. Он не уточнил, о чем именно на встрече в Берлине пойдет речь.





"Я не могу это комментировать заранее", - отметил Зайберт.





Ранее сама Тихановская сказала в интервью Spiegel, что планирует обсудить с Меркель перспективы участия Берлина как посредника в случае начала переговоров между белорусскими властями и оппозицией.





Встреча Меркель и Тихановской запланирована на вторник, 6 октября, она пройдет в Берлине. В свою очередь официальный представитель МИД ФРГ сказала, что в среду утром Тихановская встретится с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.



