В дикой природе Австралии снова появились тасманийские дьяволы – впервые за 3000 лет

В австралийском штате Новый Южный Уэльс в заповедник дикой природы выпустили 11 тасманийских дьяволов. Они вымерли на материковой части страны более 3000 лет назад. Об этом сообщает

"Через 100 лет мы будем оглядываться на этот день как на тот, который дал толчок экологическому восстановлению всей страны", – заявляют ученые. Сейчас на материке проживают 26 тасманийских дьяволов, 15 из которых ученые выпустили ранее в качестве эксперимента.





Тасманийские дьяволы вымерли в материковой Австралии по двум причинам: первая – прибытие на материк дикой австралийской собаки динго; вторая - дьявольская опухолевая болезнь, убившая абсолютное большинство этих животных с 1996 года.





Тасманские дьяволы – крупнейшие в мире хищные сумчатые животные. Его переселение поможет контролировать популяции диких кошек и лис, которые охотятся на другие исчезающие виды.