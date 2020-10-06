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«У нас почти семейные отношения»: как известные компании выбирают банк для зарплатного проекта

06.10.2020 06:13 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

«У нас почти семейные отношения»: как известные компании выбирают банк для зарплатного проекта
Ольга Крупа, начальник финансового отдела «Парфюм Трейд». Фото из личного архива

Мы уже писали, какие критерии банка при выборе зарплатного проекта важны для «Марк Формэль» и «А-100 АЗС». Сегодня мы узнаем, на что обращают внимание в компании «Парфюм Трейд» (бренд «МИЛА»). Беседуем с начальником финансового отдела Ольгой Крупа.

Компания: «Парфюм Трейд» (бренд «МИЛА»)

Дата основания: 2009 год

Специализация: сеть магазинов декоративной косметики, парфюмерии, товаров для детей, средств по уходу за домом

Количество сотрудников: 4000

Размещение: 500+ магазинов по всей территории Беларуси

Клиент Альфа-Банка: с 2013 года

— Основная причина, почему мы 7 лет назад перешли в Альфа-Банк — выгодные условия по кредитам для финансирования открытия нашей сети магазинов. В то время наша сеть росла достаточно агрессивно, часть помещений покупали в собственность. После начала сотрудничества мы решили перейти в Альфа-Банк на полное обслуживание — это удобно в плане управляемости и организационных моментов.

К тому же комплексное обслуживание выгодно. Платим не процент от зарплатного фонда, а небольшую фиксированную сумму.

Плюсы зарплатного проекта

Переход на зарплатный проект простым я не назову — но причина не в банке, а в сотрудниках. Нужно было собрать у работников заявления, связаться со всеми «декретницами» (а их у нас около 800). В дальнейшем важно отслеживать и вовремя подавать в банк сведения о том, у кого поменялись паспортные данные, фамилия.

«У нас почти семейные отношения»: как известные компании выбирают банк для зарплатного проекта
Фото из личного архива «Парфюм Трейд»

Весь переход занял 3 месяца. В 2014—2015 годах скорость зачисления зарплаты на счет была гораздо ниже, чем нынешняя. Сейчас от проведения списка в клиент-банке до получения сообщения о приходе на карту заработной платы проходит 5−10 минут.

Альфа-Банк: Оформить карту теперь можно полностью онлайн и с доставкой почтой. Вашему сотруднику достаточно установить мобильный банк InSync, ввести УНП организации и регистрационные данные, и через пять дней карточка будет ждать владельца в стильном велком-паке в почтовом ящике.

Каждую неделю к нам приезжала представитель банка, принимала заявления на дополнительные карты, консультировала по всем продуктам.

Специально для нас установили банкомат и мониторят остатки

В нашем офисном здании на ул. Платонова (там работают около 500 человек — офисные сотрудники и работники склада) в 2016 году установили банкомат. Получилось так, что выплата зарплаты у арендодателей нашего офиса на день раньше, чем у нас (они тоже обслуживаются в Альфа-Банке). И получалась ситуация — наши сотрудники приходят в банкомат, а наличных денег нет, банкомат не работает.

В банке нас услышали — и теперь регулярно мониторят остатки наличных в банкомате и в эти даты проводят пополнение сумм сверх нормативов. И уже года 2 я не сталкиваюсь с тем, что в банкомате нет денег.

Какими услугами банка пользуемся

Расскажу про самые популярные услуги Альфа-Банка, которые мы используем:

  • A-Курс и возможность быстро купить валюту. Когда-то я использовала услугу
    «A-трансфер» — определенная сумма от зарплаты сразу переводилась на долларовую карту
  • Пользуюсь «Картой № 1», она тоже включена в мой зарплатный проект. Мне нравится, что она поддерживает бесконтактную оплату — это особенно важно в период пандемии
  • Возможность отправки средств без комиссии по номеру телефона — очень удобно на «удаленке», когда переводим кому-то деньги на подарок. И активно пользуемся открытками при пересылке, тогда человеку приходит оповещение «Вам пришел особый перевод». Открываешь его — и так приятно, настроение сильно поднимает:)
  • Иногда читаю новости в Now в мобильном приложении InSync
  • Многие сотрудники самостоятельно подключают новые Пакеты решений Alfa Smart, сейчас — карту Gold. Карты Smart Platinum или Smart Black — это и статусность, и возможность несколько раз в год бесплатно посетить VIP-зал ожидания аэропорта.

Если приходят новости от банка о новых продуктах, мы добавляем их в регулярную рассылку для офисов и магазинов для общей информации.

За что мы любим Альфу

Нам нравится, что в банке «ловят» новые фишки и успешно их внедряют. Очень удобно использовать мобильное приложение InSync.

«У нас почти семейные отношения»: как известные компании выбирают банк для зарплатного проекта
Фото из личного архива «Парфюм Трейд»

В общении с банком больше всего ценю клиентоориентированность. Нам комфортно с сотрудниками, руководителями разных направлений, с нашим менеджером. Бывает, с каким-то человеком долго работаешь, но он как будто «за стеклом», чужой тебе. У нас совсем не так — сроднились с банком настолько, что у нас почти семейные отношения. Всегда поздравляем друг друга с праздниками. Банк слышит нас, дает обратную связь на любые запросы, делает это с душой, иногда кажется, что даже опережает наши потребности.

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Мы уже писали, какие критерии банка при выборе зарплатного проекта важны для «Марк Формэль» и «А-100 АЗС». Сегодня мы узнаем, на что обращают внимание в компании...
 
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