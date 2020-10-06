«У нас почти семейные отношения»: как известные компании выбирают банк для зарплатного проекта

Источник материала: ProBusiness



Ольга Крупа, начальник финансового отдела «Парфюм Трейд». Фото из личного архива

Мы уже писали, какие критерии банка при выборе зарплатного проекта важны для «Марк Формэль» и «А-100 АЗС» . Сегодня мы узнаем, на что обращают внимание в компании «Парфюм Трейд» (бренд «МИЛА»). Беседуем с начальником финансового отдела Ольгой Крупа.

Компания: «Парфюм Трейд» (бренд «МИЛА») Дата основания: 2009 год Специализация: сеть магазинов декоративной косметики, парфюмерии, товаров для детей, средств по уходу за домом Количество сотрудников: 4000 Размещение: 500+ магазинов по всей территории Беларуси Клиент Альфа-Банка: с 2013 года

— Основная причина, почему мы 7 лет назад перешли в Альфа-Банк — выгодные условия по кредитам для финансирования открытия нашей сети магазинов. В то время наша сеть росла достаточно агрессивно, часть помещений покупали в собственность. После начала сотрудничества мы решили перейти в Альфа-Банк на полное обслуживание — это удобно в плане управляемости и организационных моментов.

К тому же комплексное обслуживание выгодно. Платим не процент от зарплатного фонда, а небольшую фиксированную сумму.

Плюсы зарплатного проекта

Переход на зарплатный проект простым я не назову — но причина не в банке, а в сотрудниках. Нужно было собрать у работников заявления, связаться со всеми «декретницами» (а их у нас около 800). В дальнейшем важно отслеживать и вовремя подавать в банк сведения о том, у кого поменялись паспортные данные, фамилия.



Фото из личного архива «Парфюм Трейд»

Весь переход занял 3 месяца. В 2014—2015 годах скорость зачисления зарплаты на счет была гораздо ниже, чем нынешняя. Сейчас от проведения списка в клиент-банке до получения сообщения о приходе на карту заработной платы проходит 5−10 минут.

Альфа-Банк: Оформить карту теперь можно полностью онлайн и с доставкой почтой. Вашему сотруднику достаточно установить мобильный банк InSync, ввести УНП организации и регистрационные данные, и через пять дней карточка будет ждать владельца в стильном велком-паке в почтовом ящике.

Каждую неделю к нам приезжала представитель банка, принимала заявления на дополнительные карты, консультировала по всем продуктам.

Специально для нас установили банкомат и мониторят остатки

В нашем офисном здании на ул. Платонова (там работают около 500 человек — офисные сотрудники и работники склада) в 2016 году установили банкомат. Получилось так, что выплата зарплаты у арендодателей нашего офиса на день раньше, чем у нас (они тоже обслуживаются в Альфа-Банке). И получалась ситуация — наши сотрудники приходят в банкомат, а наличных денег нет, банкомат не работает.

В банке нас услышали — и теперь регулярно мониторят остатки наличных в банкомате и в эти даты проводят пополнение сумм сверх нормативов. И уже года 2 я не сталкиваюсь с тем, что в банкомате нет денег.

Какими услугами банка пользуемся

Расскажу про самые популярные услуги Альфа-Банка, которые мы используем:

A-Курс и возможность быстро купить валюту. Когда-то я использовала услугу

«A-трансфер» — определенная сумма от зарплаты сразу переводилась на долларовую карту

и возможность быстро купить валюту. Когда-то я использовала услугу «A-трансфер» — определенная сумма от зарплаты сразу переводилась на долларовую карту Пользуюсь «Картой № 1» , она тоже включена в мой зарплатный проект. Мне нравится, что она поддерживает бесконтактную оплату — это особенно важно в период пандемии

, она тоже включена в мой зарплатный проект. Мне нравится, что она поддерживает бесконтактную оплату — это особенно важно в период пандемии Возможность отправки средств без комиссии по номеру телефона — очень удобно на «удаленке», когда переводим кому-то деньги на подарок. И активно пользуемся открытками при пересылке, тогда человеку приходит оповещение «Вам пришел особый перевод». Открываешь его — и так приятно, настроение сильно поднимает:)

Иногда читаю новости в Now в мобильном приложении InSync

Многие сотрудники самостоятельно подключают новые Пакеты решений Alfa Smart, сейчас — карту Gold. Карты Smart Platinum или Smart Black — это и статусность, и возможность несколько раз в год бесплатно посетить VIP-зал ожидания аэропорта.

Если приходят новости от банка о новых продуктах, мы добавляем их в регулярную рассылку для офисов и магазинов для общей информации.

За что мы любим Альфу

Нам нравится, что в банке «ловят» новые фишки и успешно их внедряют. Очень удобно использовать мобильное приложение InSync.



Фото из личного архива «Парфюм Трейд»

В общении с банком больше всего ценю клиентоориентированность. Нам комфортно с сотрудниками, руководителями разных направлений, с нашим менеджером. Бывает, с каким-то человеком долго работаешь, но он как будто «за стеклом», чужой тебе. У нас совсем не так — сроднились с банком настолько, что у нас почти семейные отношения. Всегда поздравляем друг друга с праздниками. Банк слышит нас, дает обратную связь на любые запросы, делает это с душой, иногда кажется, что даже опережает наши потребности.

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