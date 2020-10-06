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«У нас почти семейные отношения»: как известные компании выбирают банк для зарплатного проекта
06.10.2020 06:13 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Мы уже писали, какие критерии банка при выборе зарплатного проекта важны для
— Основная причина, почему мы 7 лет назад перешли в
К тому же комплексное обслуживание выгодно. Платим не процент от зарплатного фонда, а небольшую фиксированную сумму.
Плюсы зарплатного проекта
Переход на зарплатный проект простым я не назову — но причина не в банке, а в сотрудниках. Нужно было собрать у работников заявления, связаться со всеми «декретницами» (а их у нас около 800). В дальнейшем важно отслеживать и вовремя подавать в банк сведения о том, у кого поменялись паспортные данные, фамилия.
Весь переход занял 3 месяца. В 2014—2015 годах скорость зачисления зарплаты на счет была гораздо ниже, чем нынешняя. Сейчас от проведения списка в клиент-банке до получения сообщения о приходе на карту заработной платы проходит 5−10 минут.
Каждую неделю к нам приезжала представитель банка, принимала заявления на дополнительные карты, консультировала по всем продуктам.
Специально для нас установили банкомат и мониторят остатки
В нашем офисном здании на ул. Платонова (там работают около 500 человек — офисные сотрудники и работники склада) в 2016 году установили банкомат. Получилось так, что выплата зарплаты у арендодателей нашего офиса на день раньше, чем у нас (они тоже обслуживаются в Альфа-Банке). И получалась ситуация — наши сотрудники приходят в банкомат, а наличных денег нет, банкомат не работает.
В банке нас услышали — и теперь регулярно мониторят остатки наличных в банкомате и в эти даты проводят пополнение сумм сверх нормативов. И уже года 2 я не сталкиваюсь с тем, что в банкомате нет денег.
Какими услугами банка пользуемся
Расскажу про самые популярные услуги Альфа-Банка, которые мы используем:
Если приходят новости от банка о новых продуктах, мы добавляем их в регулярную рассылку для офисов и магазинов для общей информации.
За что мы любим Альфу
Нам нравится, что в банке «ловят» новые фишки и успешно их внедряют. Очень удобно использовать мобильное приложение InSync.
В общении с банком больше всего ценю клиентоориентированность. Нам комфортно с сотрудниками, руководителями разных направлений, с нашим менеджером. Бывает, с каким-то человеком долго работаешь, но он как будто «за стеклом», чужой тебе. У нас совсем не так — сроднились с банком настолько, что у нас почти семейные отношения. Всегда поздравляем друг друга с праздниками. Банк слышит нас, дает обратную связь на любые запросы, делает это с душой, иногда кажется, что даже опережает наши потребности.
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