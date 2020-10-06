В Бишкеке демонстранты прорвались в СИЗО и освободили экс-президента Атамбаева

Протестующие смогли сломать ворота Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана, зашли на его территорию и добились освобождения Алмазбека Атамбаева.



Источник: kaktus.media

«Алмазбека Атамбаева в 4:30 (по местному времени) 6 октября выпустили из здания Госкомитета национальной безопасности. Он выходит к митингующим», — говорится в сообщении АКИpress . Бывшего президента к протестующим, прорвавшимся на территорию ГКНБ, вывели сами сотрудники спецслужбы.

Перед штурмом здания Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана протестующие захватили здание парламента.

Атамбаев возглавлял Кыргызстан с 2011 по 2017 год. Он был задержан 8 августа 2019 года, а 23 июня приговорен к 11 годам тюрьмы.