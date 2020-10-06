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В Бишкеке демонстранты прорвались в СИЗО и освободили экс-президента Атамбаева

06.10.2020 06:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Протестующие смогли сломать ворота Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана, зашли на его территорию и добились освобождения Алмазбека Атамбаева.

В Бишкеке демонстранты прорвались в СИЗО и освободили экс-президента Атамбаева
Источник: kaktus.media

«Алмазбека Атамбаева в 4:30 (по местному времени) 6 октября выпустили из здания Госкомитета национальной безопасности. Он выходит к митингующим», — говорится в сообщении АКИpress. Бывшего президента к протестующим, прорвавшимся на территорию ГКНБ, вывели сами сотрудники спецслужбы.

Перед штурмом здания Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана протестующие захватили здание парламента.

Атамбаев возглавлял Кыргызстан с 2011 по 2017 год. Он был задержан 8 августа 2019 года, а 23 июня приговорен к 11 годам тюрьмы.

Столкновения в Бишкеке начались 5 октября после объявления предварительных итогов выборов в парламент Кыргызстана — Жогорку Кенеш. Ключевые оппозиционные партии — «Ата Мекен» и «Республика» — не преодолели проходной барьер, что возмутило их членов и сторонников.
 
 
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Протестующие смогли сломать ворота Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана, зашли на его территорию и добились освобождения Алмазбека Атамбаева.
 
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