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Вкусно и просто. Бомберы из кабачков

06.10.2020 07:01 — Разное | Intex-Press Online (Барановичи)  
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Источник материала: Intex-Press Online (Барановичи)

Вкусно и просто. Бомберы из кабачков

Фото: syl.ru

Ингредиенты

Цукини 2 шт.
Яйцо 1 шт.
Лук 1/2 головки
Разрыхлитель 1 ч. л. 
Крахмал кукурузный 1 ст. л.
Соль, перец, зелень по вкусу
Мука 2 стакана
Масло растительное для жарки

Цукини и лук очищаем и измельчаем на мелкую терку. Зелень мелко нарезаем и кладем в тесто. Вбиваем яйцо, солим, перчим, кладем пшеничную муку, крахмал и разрыхлитель, все тщательно размешиваем.

В сковороде сильно нагреваем растительное масло и большой ложкой кладем кабачковое тесто. Обжариваем бомберы с обеих сторон до образования золотистой корочки в большом количестве масла. Когда закуска обжарится, выкладываем на бумажные полотенца, чтобы стекли остатки жира. Приятного аппетита!

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Предлагаем приготовить необычную закуску из кабачков. Пышные и нежные бомберы придутся по вкусу родным и близким.
 
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