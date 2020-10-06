Вкусно и просто. Бомберы из кабачков

Ингредиенты
|Цукини
|2 шт.
|Яйцо
|1 шт.
|Лук
|1/2 головки
|Разрыхлитель
|1 ч. л.
|Крахмал кукурузный
|1 ст. л.
|Соль, перец, зелень
|по вкусу
|Мука
|2 стакана
|Масло растительное
|для жарки
Цукини и лук очищаем и измельчаем на мелкую терку. Зелень мелко нарезаем и кладем в тесто. Вбиваем яйцо, солим, перчим, кладем пшеничную муку, крахмал и разрыхлитель, все тщательно размешиваем.
В сковороде сильно нагреваем растительное масло и большой ложкой кладем кабачковое тесто. Обжариваем бомберы с обеих сторон до образования золотистой корочки в большом количестве масла. Когда закуска обжарится, выкладываем на бумажные полотенца, чтобы стекли остатки жира. Приятного аппетита!