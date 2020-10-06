Вкусно и просто. Бомберы из кабачков

Ингредиенты

Цукини 2 шт. Яйцо 1 шт. Лук 1/2 головки Разрыхлитель 1 ч. л. Крахмал кукурузный 1 ст. л. Соль, перец, зелень по вкусу Мука 2 стакана Масло растительное для жарки

Цукини и лук очищаем и измельчаем на мелкую терку. Зелень мелко нарезаем и кладем в тесто. Вбиваем яйцо, солим, перчим, кладем пшеничную муку, крахмал и разрыхлитель, все тщательно размешиваем.

В сковороде сильно нагреваем растительное масло и большой ложкой кладем кабачковое тесто. Обжариваем бомберы с обеих сторон до образования золотистой корочки в большом количестве масла. Когда закуска обжарится, выкладываем на бумажные полотенца, чтобы стекли остатки жира. Приятного аппетита!