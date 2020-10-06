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«Приоритетом остается поддержка белорусов и их стремления к демократии». Варшава и Вильнюс об отзыве своих послов

06.10.2020 07:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Евросоюз отзывает из Минска для консультаций часть послов, сообщил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау на своей странице в «Твиттере».

«Приоритетом остается поддержка белорусов и их стремления к демократии». Варшава и Вильнюс об отзыве своих послов

Он выразил благодарность партнерам по ЕС за солидарность с Польшей и Литвой.

«Приоритетом остается поддержка белорусов и их стремления к демократизации страны, — отметил дипломат. — Нам нужны каналы коммуникации, чтобы иметь возможность действовать на благо суверенной и демократической Республики Беларусь».

Рау подчеркнул, что все попытки обвинений какой-либо страны ЕС получат четкий и солидарный ответ.

Пока неизвестно, послы каких стран ЕС покинут Минск кроме Литвы и Польши, которые выполнили требование белорусских властей, отозвавших своих послов из Вильнюса и Варшавы в ответ на введение санкций в отношении лиц, виновных, по мнению Брюсселя, в фальсификации итогов президентских выборов и насилии в отношении протестующих.

«Продолжение поддержки белорусов по-прежнему имеет критическое значение. Важно держать открытыми каналы коммуникации. Поэтому по итогам консультаций с партнерами и в координации с Польшей Литва отзывает посла в Минске для консультаций», — написал в «Твиттере» глава литовского внешнеполитического ведомства Линас Линкявичюс.

«Если мы продолжим получать требования о значительном сокращении дипломатического персонала, то ответим соответствующим образом», — добавил он.

Как заявил Линкявичюс, взаимный отзыв послов для консультаций должен снизить напряженность между сторонами и сохранить дипломатическое присутствие на уровне послов.

После решения Евросоюза ввести санкции в отношении 40 белорусских должностных лиц Минск отозвал своих послов в Вильнюсе и Варшаве «для консультаций» и предложил Литве и Польше сделать аналогичный шаг, а также сократить количество дипломатов в своих посольствах — соответственно с 25 до 14 и с 50 до 18, чтобы «привести к паритету» штат диппредставительств с белорусскими загранучреждениями в этих странах.

Литва и Польша заявили, что не планируют отзывать послов и сокращать дипломатическое присутствие.

В ответ на это пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз предупредил, что предложение отозвать послов и сократить штат диппредставительств обязательно к исполнению.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что требование белорусских властей «безосновательно и достойно сожаления». По его мнению, «это идет вразрез с логикой диалога и приведет к дальнейшей изоляции властей в Минске». «Попытки белорусских властей атаковать определенные государства — члены ЕС не приведут к ослаблению единства Евросоюза», — говорится в заявлении Борреля.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в телефонном разговоре с Боррелем поблагодарил за солидарность в отношении «последних отчаянных требований уходящих властей о значительном сокращении дипломатического персонала в Беларуси».

 
Теги: Минск
 
 
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Евросоюз отзывает из Минска для консультаций часть послов, сообщил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау на своей странице в «Твиттере».
 
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