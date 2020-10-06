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«Приоритетом остается поддержка белорусов и их стремления к демократии». Варшава и Вильнюс об отзыве своих послов
Источник материала: Навiны
Евросоюз отзывает из Минска для консультаций часть послов, сообщил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау на своей странице в «Твиттере».
Он выразил благодарность партнерам по ЕС за солидарность с Польшей и Литвой.
«Приоритетом остается поддержка белорусов и их стремления к демократизации страны, — отметил дипломат. — Нам нужны каналы коммуникации, чтобы иметь возможность действовать на благо суверенной и демократической Республики Беларусь».
Рау подчеркнул, что все попытки обвинений какой-либо страны ЕС получат четкий и солидарный ответ.
Пока неизвестно, послы каких стран ЕС покинут Минск кроме Литвы и Польши, которые выполнили требование белорусских властей, отозвавших своих послов из Вильнюса и Варшавы в ответ на введение санкций в отношении лиц, виновных, по мнению Брюсселя, в фальсификации итогов президентских выборов и насилии в отношении протестующих.
«Продолжение поддержки белорусов по-прежнему имеет критическое значение. Важно держать открытыми каналы коммуникации. Поэтому по итогам консультаций с партнерами и в координации с Польшей Литва отзывает посла в Минске для консультаций», — написал в «Твиттере» глава литовского внешнеполитического ведомства Линас Линкявичюс.
«Если мы продолжим получать требования о значительном сокращении дипломатического персонала, то ответим соответствующим образом», — добавил он.
Как заявил Линкявичюс, взаимный отзыв послов для консультаций должен снизить напряженность между сторонами и сохранить дипломатическое присутствие на уровне послов.
После решения Евросоюза ввести
Литва и Польша
В ответ на это пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз
Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в телефонном разговоре с Боррелем поблагодарил за солидарность в отношении «последних отчаянных требований уходящих властей о значительном сокращении дипломатического персонала в Беларуси».
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«Приоритетом остается поддержка белорусов и их стремления к демократии». Варшава и Вильнюс об отзыве своих послов
Евросоюз отзывает из Минска для консультаций часть послов, сообщил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау на своей странице в «Твиттере».
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