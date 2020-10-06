Голода не боимся, доллары пока не сдаем: как белорусы готовятся к новому обвалу экономики

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Myfin.by пообщался с белорусами в регионах, чтобы разобраться в их положении, ожиданиях и готовности к новому падению экономики.

Семен, ИП, перевозчик со своей машиной



Средний доход – 1-1,5 тыс. долл.

– Два месяца возил зерно и прочую сельхозпродукцию. Сейчас ставлю фуру на ремонт и занимаюсь только расчетами с предприятиями. Денег у большинства нет. Где-то буду выбирать продукцией и продавать с дисконтом от заводской цены, где-то обещают рассчитаться с кредита.

Экономить пока нет необходимости, у нас в это время всегда сезонный спад, расходы только на ремонт. Но если не станет работы с госструктурами, то больше половины из нас сразу «уйдет в минуса».

Фото: Myfin.by

Руслан, ИП, торговля, опт и розница

Средний доход – был стабильно выше 1 тыс. долл., сейчас убытки

– Берут очень плохо. Комбикорм никому не нужен, видимо затарились колхозным зерном. От ларька отказываюсь, буду работать только на развоз по старым контактам и объявлениям.

На себе и семье не экономлю. Уволил двух продавцов, пока не буду менять бус, хотя на развозе нужна хорошая машина.

Сергей, ИП, розничная торговля, мелкая техника и промтовары

Средний доход – от 700 долл.

– Немного увеличил запасы мелочевки, у которой нет срока хранения. Если опять будет скакать курс, оптовики начнут ломать цены с запасом. Еще весной поменял павильон на меньший ради экономии на аренде.

На одежде, питании не экономлю, просто решил не расширять бизнес. Октябрь обычно хороший месяц, что будет в этом году не знаю.

Фото: Myfin.by

Владимир, мастер на госпредприятии

Зарплата – 600 руб., доход с подсобного хозяйства – в хороший год – 1,5 тыс. долл. за сезон

– На комбинате стало хуже. Оклады урезать не могут, но премий давно нет, все доплаты обрезали, по сделке вообще копейки. В прошлом году распродавал скотину, родителям трудно, я каждый день ездить не могу. Но весной решил повременить. Оказалось правильно. Летом заготовил корма для телки. От земли не отказывался, теперь точно не буду, клубнику посадил.

Мы уже давно экономим. Голода не боимся, доллары пока не сдаем, но и не покупаем.

Ивановна, начальник смены на госпредприятии

Зарплата – 700 руб.

– Мы пока работаем, но сырья только до нового года. Что потом – не знаем, но вроде обещают кредит. Говорят, что в течение года будет какая-то реорганизация. Неофициально готовят списки на сокращения. Пенсионеров уже не осталось, наверное, уберут тех, кто по договорам подряда и у кого истекает контракт. Буду проситься до последнего, но поменять ничего не могу. Боюсь.

Дети уже работают, кредитов у нас нет, если будут платить хотя бы половину нынешней зарплаты, выживем.

Светлана и Ирина, конторские работники того же госпредприятия

Светлана, зарплата 425 руб.:

– У меня контракт на 3 года. Думаю, не сократят. Мне сейчас главное закончить ремонт. Там видно будет. Отправила мужа на вторую работу. Особо не экономлю, живем пока с мамой.

Ирина, зарплата 510 руб.:

– Я одна в отделе, меня тоже не сократят. Меньше оклада все равно не заплатят. Если Россия не закроется, муж поедет на заработки. На себе не экономлю, надеюсь, и не придется.

Николаевна, городская пенсионерка

Пенсия 391 руб.

– Лишь бы не было войны, лишь бы все спокойно. Вот как «эти» ходить начали, я сразу спросила: «а пенсию вы мне платить будете?».

Переживем. Крупы купила, картошка есть. На рынке в ларьке дешевом тушенку покупаю, хай будет. Рассрочку за окна я уже выплатила. Перезимуем как-нибудь.

Фото: Myfin.by

Степановна, городская пенсионерка с домом в деревне

Пенсия – 430 руб.

– Тревожно конечно. Но с голоду не помрем. Картошка нормальная, овощи все свои. Раньше я даже продавала кое-что, в этом году сохраню. За дом больше волнуюсь, если зарплат не будет – опять полезут зимой по домам.

Татьяна и Виктор, молодая семья

Общий доход около 1 000 руб.

– Понятно, что хорошего впереди мало. Нас больше волнует, что будет с жилищными кредитами. Обидно, в прошлые годы давали всем подряд. Мы снимаем жилье в новом доме – на двух этажах только в одной квартире живут хозяева. Остальные или сдают или вообще пустые стоят, «пока дети вырастут». Если станет совсем плохо – пойдем жить к родителям.

Пока не экономим и не откладываем. Родители помогают.

Андрей, рабочий на другом госпредприятии

Зарплата за полный месяц – 375 руб. (прим. – это разрешенный минимум), работаем 2-3 недели, на руки выходит где-то 250-300 руб.

– Наш завод нормально не работает где-то 6-7 лет. Не ухожу потому, что связей на других предприятиях не имею, а на бирже труда вакансии такие же. Были варианты идти к частнику, обещают зарплату в 2 раза выше, но где гарантия, что через полгода он не закроется? Мне 50 лет, здоровья особо нет. Держусь на заводе, потому что с руководством нормальные отношения. Если надо отгул – без проблем. Подрабатываю у предпринимателя.

Я не помню когда мы не экономили. Наверное в 2007.

Что в итоге?

Мы пытались взять интервью у нескольких десятков разных людей. Среди них не нашлось ни одного «визионера» с пониманием происходящего и законченной программой выживания. Но то, что мы здесь приводим, в общих чертах соответствует тому, что говорили все остальные.

Пенсионеры хотят «как раньше», молодежь – «как за границей». В то, что госпредприятия вдруг станут работать лучше, никто, кажется, не верит. Настроения в местном бизнесе тоже мрачные, их доходы прямо зависят от зарплат на предприятиях. Много разговоров, что реально заработать можно только за границей.