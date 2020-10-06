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Сколько стоит жилье в Риге, Москве и Праге? Обзор рынков вторичной недвижимости
Источник материала: Onliner
Onliner продолжает обозревать рынки недвижимости в соседних странах. До этого мы уже
Рига
В Латвии существует понятие «квартирной собственности». В нее входит сама жилплощадь и идеальная доля от помещений общего пользования: лестничной клетки, чердака, подвала. Совместное имущество включает в себя даже стены и перекрытия. Поэтому, приобретая жилье, вы платите не только за свои кровные метры, но еще и за парочку общих. При этом идеальная доля каждого рассчитывается довольно просто: размер площади одной квартиры делится на общую площадь всех квартир в доме.
Каких-либо ограничений при покупке недвижимости в Латвии нет. Но есть нюанс.
— У нас в стране невозможно приобрести квартиру и не приобрести при этом кусочек земли, на которой стоит многоквартирный дом. Вариантов здесь два. Первый — земля принадлежит частному собственнику, и тогда вам придется платить за нее аренду — 5—6% от кадастровой стоимости квартиры в год. Обычно это небольшая сумма (в районе €5—15 в месяц), которая включается в коммунальные платежи. Второй вариант — земля принадлежит самим владельцам квартир. В таком случае вы столкнетесь с налогом на недвижимость в размере 1,5% от ее кадастровой стоимости, — раскладывает все по полочкам председатель правления компании по недвижимости LANGER PILS Андрей Валтерс.
Давайте пробежимся по средним ценам на рынке недвижимости Риги. Естественно, нас интересует вторичка с достойным ремонтом, чтобы сразу же заехать. Эксперт озвучивает нам следующие цифры: в старом советском доме стоит рассчитывать на €800—900 за кв. метр, в новостройке — на €1400 — 1500. Но есть и промежуточный вариант. Можно рассмотреть жилые комплексы, возведенные 5—15 лет назад. Они в хорошем состоянии, выглядят современно, но стоят дешевле только-только сданных проектов — €1200—1400 за «квадрат».
Естественно, цена зависит и от расположения. Придется платить больше, если вы хотите встречать рассветы и провожать закаты в престижном районе. Например, в Тихом центре, Вецриге, на отдельных островках роскоши на Кипсале и Кливерсале с видом на реку и Старый город, а еще в Межапарке (зеленая лесопарковая зона в 7 км от центра рядом с озером Кишезерс). Но и жилых микрорайонов на окраине бояться не стоит. Рига — относительно небольшой город (по меркам столиц), да еще и с хорошим транспортным сообщением. Добраться из любой точки до ее сердца можно за 30 минут.
А теперь посмотрим, какое жилье нам предлагают. Ищем «однушки». Всего за €33 000 можно стать обладателем полностью меблированной
За €41 900 можно побаловать себя
А вот такая
Всего на €2000 дороже довольно уютная
Самая дорогая в нашей подборке —
Допустим, вам что-то из этого приглянулось, но денег в заначке на покупку квартиры мечты не хватает. Значит, надо брать кредит. Но на каких условиях?
— Мы много раз обращались с этим вопросом в банки. По нашим данным, получить кредит может только налоговый резидент Латвии, так как банки, являясь кредитно-финансовыми организациями, обязаны запрашивать информацию у службы государственных доходов. Поэтому чтобы получить кредит, белорус должен работать в нашей стране, получать зарплату и платить налоги. Так он становится для банка понятным, прозрачным заемщиком, — делится опытом Андрей Валтерс.
В Swedbank Latvija, а он крупнейший в стране, пояснили: прежде чем взять кредит, нужно открыть счет. Это становится возможным, когда есть какие-то связи с Латвией: семья, работа, бизнес или недвижимость, что в нашем случае немного парадоксально. Еще один вариант — получить вид на жительство. Этот документ дает человеку местный код личности и объясняет его цель нахождения в стране.
— После открытия счета белорус сможет оформить ипотеку. Банк обязательно попросит доступ к финансовой истории за последние 12 месяцев. При этом человек должен работать либо в Латвии, либо в другом государстве ЕС. Мы учитываем и его финансовую грамотность: оплачивает ли клиент все счета вовремя, нет ли краткосрочной задолженности (к примеру, нерегулярное внесение коммунальных платежей и т. п.). Важно иметь в виду, что заявка будет рассматриваться индивидуально, — резюмировали в Swedbank Latvija.
Пожалуй, это довольно расплывчатая формулировка, так что даем вам более конкретные цифры, чтобы сориентироваться: кредитовать могут на сумму от €10 000, при этом банк может внести до 85% стоимости недвижимости. Процентная ставка — в районе 2—3%, срок — до 30 лет. Важная ремарка: доход должен быть не менее €600 в месяц после уплаты налогов или не менее €800 вместе с созаемщиком.
Москва
«Белокаменная», «златоглавая» и та, что «never sleeps», — за лучшей жизнью в Москву съезжаются со всего постсоветского пространства, так что и вы можете попробовать. По данным аналитического центра
Немаловажно и то, в каком доме вы присмотрели себе квартирку. Больше всего заплатить придется за современное монолитно-кирпичное здание (€2278 за «квадрат»), меньше всего — за старую советскую панельку (€1812).
Попробуем найти что-нибудь сопоставимое со средней ценой на рынке. За смешные по меркам Москвы €34 242 можно обзавестись
В Южном округе, в довольно неплохом месте можно приобрести
Еще одна квартира в Южном округе продается за €68 593. Если верить
Есть и варианты за МКАД, в так называемой Новой Москве (данные территории присоединили к городу в 2012 году, и это было самое масштабное расширение столицы). Например, вот такая
Но прежде чем вытянуть свой золотой билет и стать директором нефтяной компании или хотя бы звездой шоу-бизнеса, придется немного пожить в долг. По информации руководителя офиса в Крылатском агентства недвижимости «Миэль» Ирины Бербеневой, взять ипотечный кредит в российском банке может любой белорус, который работает на территории РФ по трудовому договору или контракту и имеет подтвержденный доход. Чтобы подать заявку на кредит, необходим паспорт, документ о регистрации на территории РФ, трудовой договор, СНИЛС и документ о подтверждении дохода.
В Сбербанке России можно взять кредит на готовое жилье на следующих условиях: минимальный взнос — 10%, процентная ставка — от 7,3%, срок — до 30 лет. В «Газпромбанке» готовы кредитовать вас на сумму от 100 тыс. до 60 млн RUB (€1091 и €654 717 соответственно), при этом внести нужно минимум 10%. Процентная ставка — от 7,5%, срок стандартный — до 30 лет.
Прага
Если душа истосковалась по хорошему пиву и разнообразию архитектуры, для переезда можно рассмотреть Прагу. Никаких ограничений для покупки недвижимости там тоже нет. Особенность, как и в других европейских странах, лишь в том, что вместе с квартирой придется приобрести и участок земли, на котором стоит многоквартирный дом. Но нас этим уже не удивишь.
— Цены на жилье в Праге зависят от того, успел ли человек купить квартиру на одном из этапов строительства дома. Тогда средняя цена будет в районе €4000 за кв. метр. Если же человек приобретает квартиру в доме после окончания строительства (не важно, в новом или старом), стоимость существенно повышается и начинается от €6000, — перебирает цифры директор по развитию FORTIS GROUP Дания Рафикова. — В Праге и Карловых Варах самая дорогая недвижимость. Средний ценник по Чехии — от €2000 за «квадрат». В небольших городках «однушку» можно найти и за €10 000. Причем жизнь там не будет сильно отличаться от столичной, так как инфраструктура достаточно развита, есть кафе, супермаркеты, кинотеатры. Многие из СНГ перебираются именно в мелкие города или же покупают там объекты недвижимости и сдают их в аренду.
Покопавшись на сайтах с объявлениями о продаже квартир, нам все-таки удалось отыскать относительно дешевое вторичное жилье (по меркам Праги, конечно), где квадратный метр стоит меньше, чем заявленные €6000. Вот такая небольшая уютная
Старомодная, но довольно миловидная
Столько же стоит довольно неплохая
Чтобы быть еще ближе к центру города, можно заплатить за
Чешские законы не запрещают гражданам других государств, в том числе белорусам, получать кредит в местном банке. Главное — продемонстрировать ему свои доходы и их источник. Собственно, все примерно так же, как и в Латвии. Все заявки, как обычно, рассматриваются индивидуально. В Сбербанке Чехии можно взять кредит на срок до 30 лет с процентной ставкой от 2,29%, при этом банк готов внести до 90% стоимости недвижимости. В Československá obchodní banka тоже готовы внести до 90% стоимости квартиры, при этом ставка рефинансирования — от 2,19%. Срок тот же — до 30 лет.
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Onliner продолжает обозревать рынки недвижимости в соседних странах. До этого мы уже писали о том, сколько стоят квартиры в столицах Польши, Литвы и Украины. А еще...
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