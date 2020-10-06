Сколько стоит жилье в Риге, Москве и Праге? Обзор рынков вторичной недвижимости

Источник материала: Onliner Onliner продолжает обозревать рынки недвижимости в соседних странах. До этого мы уже писали о том, сколько стоят квартиры в столицах Польши, Литвы и Украины. А еще разбирались в некоторых тонкостях сделок купли-продажи и узнавали, могут ли белорусы рассчитывать на кредит в местных банках и на каких условиях. Теперь настала очередь Риги, Москвы и Праги.

Рига

В Латвии существует понятие «квартирной собственности». В нее входит сама жилплощадь и идеальная доля от помещений общего пользования: лестничной клетки, чердака, подвала. Совместное имущество включает в себя даже стены и перекрытия. Поэтому, приобретая жилье, вы платите не только за свои кровные метры, но еще и за парочку общих. При этом идеальная доля каждого рассчитывается довольно просто: размер площади одной квартиры делится на общую площадь всех квартир в доме.





Каких-либо ограничений при покупке недвижимости в Латвии нет. Но есть нюанс.

— У нас в стране невозможно приобрести квартиру и не приобрести при этом кусочек земли, на которой стоит многоквартирный дом. Вариантов здесь два. Первый — земля принадлежит частному собственнику, и тогда вам придется платить за нее аренду — 5—6% от кадастровой стоимости квартиры в год. Обычно это небольшая сумма (в районе €5—15 в месяц), которая включается в коммунальные платежи. Второй вариант — земля принадлежит самим владельцам квартир. В таком случае вы столкнетесь с налогом на недвижимость в размере 1,5% от ее кадастровой стоимости, — раскладывает все по полочкам председатель правления компании по недвижимости LANGER PILS Андрей Валтерс.





Давайте пробежимся по средним ценам на рынке недвижимости Риги. Естественно, нас интересует вторичка с достойным ремонтом, чтобы сразу же заехать. Эксперт озвучивает нам следующие цифры: в старом советском доме стоит рассчитывать на €800—900 за кв. метр, в новостройке — на €1400 — 1500. Но есть и промежуточный вариант. Можно рассмотреть жилые комплексы, возведенные 5—15 лет назад. Они в хорошем состоянии, выглядят современно, но стоят дешевле только-только сданных проектов — €1200—1400 за «квадрат».

Естественно, цена зависит и от расположения. Придется платить больше, если вы хотите встречать рассветы и провожать закаты в престижном районе. Например, в Тихом центре, Вецриге, на отдельных островках роскоши на Кипсале и Кливерсале с видом на реку и Старый город, а еще в Межапарке (зеленая лесопарковая зона в 7 км от центра рядом с озером Кишезерс). Но и жилых микрорайонов на окраине бояться не стоит. Рига — относительно небольшой город (по меркам столиц), да еще и с хорошим транспортным сообщением. Добраться из любой точки до ее сердца можно за 30 минут.





А теперь посмотрим, какое жилье нам предлагают. Ищем «однушки». Всего за €33 000 можно стать обладателем полностью меблированной квартиры в старом доме, который, к счастью, знаком с капитальным ремонтом. Может, жилье и выглядит старомодно и даже как-то неприглядно, но за такую незначительную сумму вы отхватите целых 40 «квадратов» по €825 каждый.













За €41 900 можно побаловать себя жилплощадью с высокими потолками в центре Риги. Ее размер — 31,3 кв. метра. Расположена на 1-м этаже дома с историческим фасадом всего в 1700 метрах от Рижской центральной железнодорожной станции. Рядом множество парков, театры и кинотеатры, магазины, кафе и рестораны — определенно будет чем заняться после работы или в свой выходной.















А вот такая «однушка» , расположенная в доме 2013 года постройки, продается за €55 000. Она тоже отремонтирована, полностью оборудована и готова к проживанию. С инфраструктурой также все в порядке. Отличает ее от остальных только одно: «приветливые соседи, которые сформировали взаимно активную группу FB [имеется в виду Facebook], где делятся различными новостями, информируют о текущих событиях, находках и т. д.». Учитывая небывалый расцвет соседской активности белорусов, думаем, для многих это станет немаловажным аргументом «за».















Всего на €2000 дороже довольно уютная квартира недалеко от центра Риги. Здесь в одной большой комнате умещаются спальня, гостиная и кухня. Общая площадь — 38 «квадратов».















Самая дорогая в нашей подборке — студия за €62 500. Ее, по мнению собственников, от других отличает стильный качественный ремонт и практичная планировка. А еще — низкие коммунальные платежи.











Допустим, вам что-то из этого приглянулось, но денег в заначке на покупку квартиры мечты не хватает. Значит, надо брать кредит. Но на каких условиях?

— Мы много раз обращались с этим вопросом в банки. По нашим данным, получить кредит может только налоговый резидент Латвии, так как банки, являясь кредитно-финансовыми организациями, обязаны запрашивать информацию у службы государственных доходов. Поэтому чтобы получить кредит, белорус должен работать в нашей стране, получать зарплату и платить налоги. Так он становится для банка понятным, прозрачным заемщиком, — делится опытом Андрей Валтерс.





В Swedbank Latvija, а он крупнейший в стране, пояснили: прежде чем взять кредит, нужно открыть счет. Это становится возможным, когда есть какие-то связи с Латвией: семья, работа, бизнес или недвижимость, что в нашем случае немного парадоксально. Еще один вариант — получить вид на жительство. Этот документ дает человеку местный код личности и объясняет его цель нахождения в стране.

— После открытия счета белорус сможет оформить ипотеку. Банк обязательно попросит доступ к финансовой истории за последние 12 месяцев. При этом человек должен работать либо в Латвии, либо в другом государстве ЕС. Мы учитываем и его финансовую грамотность: оплачивает ли клиент все счета вовремя, нет ли краткосрочной задолженности (к примеру, нерегулярное внесение коммунальных платежей и т. п.). Важно иметь в виду, что заявка будет рассматриваться индивидуально, — резюмировали в Swedbank Latvija.





Пожалуй, это довольно расплывчатая формулировка, так что даем вам более конкретные цифры, чтобы сориентироваться: кредитовать могут на сумму от €10 000, при этом банк может внести до 85% стоимости недвижимости. Процентная ставка — в районе 2—3%, срок — до 30 лет. Важная ремарка: доход должен быть не менее €600 в месяц после уплаты налогов или не менее €800 вместе с созаемщиком.

Москва

«Белокаменная», «златоглавая» и та, что «never sleeps», — за лучшей жизнью в Москву съезжаются со всего постсоветского пространства, так что и вы можете попробовать. По данным аналитического центра irn.ru , в сентябре средняя стоимость кв. метра на вторичном рынке российской столицы составляла 186 600 RUB, или €2036. Пожалуй, не так уж и много, если сравнивать с Прагой. Естественно, цена сильно зависит от расположения. Самые дорогие квартиры — в Центральном округе (все-таки там Кремль, Государственная дума, Москва-сити), €3659 за «квадрат». На втором месте расположился Юго-Западный округ — €2369 (возможно, все дело в Воробьевых горах), на третьем — Западный округ, €2313. Самые дешевые варианты, ожидаемо, за МКАД — €1602.





Немаловажно и то, в каком доме вы присмотрели себе квартирку. Больше всего заплатить придется за современное монолитно-кирпичное здание (€2278 за «квадрат»), меньше всего — за старую советскую панельку (€1812).





Попробуем найти что-нибудь сопоставимое со средней ценой на рынке. За смешные по меркам Москвы €34 242 можно обзавестись крошечными апартаментами с хорошим ремонтом. Их площадь — всего 17 кв. метров, на которых каким-то чудом умещаются гостиная, кухня и санузел — собственно, такие же крошечные. Одному человеку здесь будет вполне комфортно, двум — лишь в том случае, если возможность уединиться не является приоритетом. Квартира находится в ЖК «Апарт-комплекс Ботаник» в Северо-Восточном округе. До ближайшего метро всего 3 минуты пешком, рядом Ботанический сад, торговый центр, школа. До центра Москвы — 15 минут на метро. В доме предусмотрены комфортные общественные зоны, выполненные по европейским стандартам: собственный тренажерный зал, круглосуточное лобби и столовая самообслуживания, клининговая служба, места для отдыха и работы. Конечно, такая студия больше подходит для краткосрочной аренды, но почему бы не задержаться в ней подольше?













В Южном округе, в довольно неплохом месте можно приобрести двухуровневые апартаменты с «дизайнерским ремонтом в стиле лофт». Стоимость — €76 214. На первом этаже расположена прихожая и кухня-гостиная, на втором — спальня, санузел и кладовая со стиральной машиной. Общая площадь — 40 «квадратов». Находится рядом с ТЦ «Ривьера» и «ЦСКА Ареной», до метро либо 15 минут пешком, либо 7 минут на транспорте.











Еще одна квартира в Южном округе продается за €68 593. Если верить описанию , то жить вы будете в раю. Возле дома — сквер «Яблоневый сад», где «ваши дети будут дышать изумительным воздухом», в пешей доступности — Бирюлевский дендропарк, Герценский пруд, а из окон виден Храм Входа Господня в Иерусалим. «Одному счастливцу крупно повезет — жить в доме, окруженном зеленью!» — подчеркивает собственник. А теперь информация для более прагматичных: общая площадь квартиры — 34,8 кв. метра, до ближайшей станции метро — 13 минут на транспорте.



















Есть и варианты за МКАД, в так называемой Новой Москве (данные территории присоединили к городу в 2012 году, и это было самое масштабное расширение столицы). Например, вот такая «однушка» в панельке 1994 года постройки. Площадь — 35,2 кв. метра. Скромненькая, но ни разу не убитая. До ближайших станций метро 25 минут на транспорте, рядом есть школы, детские сады, торговые центры, лес… Стоимость — €63 149.











Но прежде чем вытянуть свой золотой билет и стать директором нефтяной компании или хотя бы звездой шоу-бизнеса, придется немного пожить в долг. По информации руководителя офиса в Крылатском агентства недвижимости «Миэль» Ирины Бербеневой, взять ипотечный кредит в российском банке может любой белорус, который работает на территории РФ по трудовому договору или контракту и имеет подтвержденный доход. Чтобы подать заявку на кредит, необходим паспорт, документ о регистрации на территории РФ, трудовой договор, СНИЛС и документ о подтверждении дохода.





В Сбербанке России можно взять кредит на готовое жилье на следующих условиях: минимальный взнос — 10%, процентная ставка — от 7,3%, срок — до 30 лет. В «Газпромбанке» готовы кредитовать вас на сумму от 100 тыс. до 60 млн RUB (€1091 и €654 717 соответственно), при этом внести нужно минимум 10%. Процентная ставка — от 7,5%, срок стандартный — до 30 лет.





Прага

Если душа истосковалась по хорошему пиву и разнообразию архитектуры, для переезда можно рассмотреть Прагу. Никаких ограничений для покупки недвижимости там тоже нет. Особенность, как и в других европейских странах, лишь в том, что вместе с квартирой придется приобрести и участок земли, на котором стоит многоквартирный дом. Но нас этим уже не удивишь.





— Цены на жилье в Праге зависят от того, успел ли человек купить квартиру на одном из этапов строительства дома. Тогда средняя цена будет в районе €4000 за кв. метр. Если же человек приобретает квартиру в доме после окончания строительства (не важно, в новом или старом), стоимость существенно повышается и начинается от €6000, — перебирает цифры директор по развитию FORTIS GROUP Дания Рафикова. — В Праге и Карловых Варах самая дорогая недвижимость. Средний ценник по Чехии — от €2000 за «квадрат». В небольших городках «однушку» можно найти и за €10 000. Причем жизнь там не будет сильно отличаться от столичной, так как инфраструктура достаточно развита, есть кафе, супермаркеты, кинотеатры. Многие из СНГ перебираются именно в мелкие города или же покупают там объекты недвижимости и сдают их в аренду.





Покопавшись на сайтах с объявлениями о продаже квартир, нам все-таки удалось отыскать относительно дешевое вторичное жилье (по меркам Праги, конечно), где квадратный метр стоит меньше, чем заявленные €6000. Вот такая небольшая уютная квартира с неброским, минималистичным ремонтом стоит €102 971. Ее площадь — 27 кв. метров. Находится в панельке недалеко от центра. Рядом — детские сады и школы.











Старомодная, но довольно миловидная «однушка» чешской бабушки-интеллигентки обойдется в €118 103. Белая мебель, картины и еще куча декоративных мелочей оккупировали 34 «квадрата» так, что, кажется, и продохнуть негде. Зато рассматривать обстановку можно часами. Из явных минусов — кухня находится прямо в коридоре. Жилье спрятано от чужих глаз в обыкновенном панельном доме. А тот, в свою очередь, — в районе с хорошей инфраструктурой и транспортной доступностью.











Столько же стоит довольно неплохая квартира площадью 30 кв. метров. Ремонт здесь куда современнее. Правда, до центра добираться чуть дольше.













Чтобы быть еще ближе к центру города, можно заплатить за жилье €125 115. Всего 7 минут на машине — и вы наслаждаетесь красотой Вацлавской площади. Общая площадь — 28 «квадратов».











Чешские законы не запрещают гражданам других государств, в том числе белорусам, получать кредит в местном банке. Главное — продемонстрировать ему свои доходы и их источник. Собственно, все примерно так же, как и в Латвии. Все заявки, как обычно, рассматриваются индивидуально. В Сбербанке Чехии можно взять кредит на срок до 30 лет с процентной ставкой от 2,29%, при этом банк готов внести до 90% стоимости недвижимости. В Československá obchodní banka тоже готовы внести до 90% стоимости квартиры, при этом ставка рефинансирования — от 2,19%. Срок тот же — до 30 лет.