Стиль для беременных. Как выглядеть хорошо, но не тратиться на специальный гардероб

Источник материала: Tut.by

Во время беременности тело женщины меняется, но кардинальные перемены в образе жизни или предпочтениях в одежде могут позволить себе далеко не все. Беременность вносит свои корректировки в гардероб как стилистически, так и функционально, но в целом вкусовые привычки остаются теми же. Редакция LADY.TUT.BY попросила рассказать Янину Гончарову, директора Belarus Fashion Week, о том, как совмещать модные тренды и беременность.





— Тратить деньги или нет на специальную одежду для беременных, решать вам. Но сейчас, во время экономической нестабильности, это как минимум нерационально. Ведь после рождения малыша вам точно не захочется бежать по магазинам за новой одеждой. Да и расходы на ребенка также дадут о себе знать.

Современные тренды с их разнообразием стилей, главенствующий оверсайз, позволяют не увлекаться покупками одежды кратковременного периода, а продолжать покупать ее у любимых производителей, слегка скорректировав предпочтение по моделям.

Приоритеты в выборе одежды для беременных я бы расставила так: комфорт, многофункциональность, качество.

Мелкий цветочек



Платье - Lakbi, косуха - LSD clothing



Lakbi



Uneed.by

Принт в мелкий цветочек переживает взлеты и падения во время модных марафонов, но в женственном гардеробе он незаменим и этой осенью. Свободный крой пригодится в период активного роста малыша и изменения объемов мамы, а после можно подчеркивать талию ремнем. А с помощью косухи из экокожи последний легко можно трансформировать в гранжевый.

Серый цвет



Платье — mur mur, пальто — Loverani, сумка — Galanteya



ton-in-ton



Balunova

Ахроматический серый цвет универсален и является базовым. Поэтому, выбирая такие вещи, вы инвестируете в будущие и, главное, всегда актуальные образы. Разнообразить сдержанность можно интересными деталями на одежде, украсить яркими аксессуарами и элементами. Если же вы работающая горожанка, то офисный комплект в таком стиле прослужит не один сезон и поможет решить множество производственных вопросов и после окончания отпуска по уходу за ребенком.

Клетка



Loverani



сolorsofpapaya



Elema



MUA

Клетка насчитывает более 10 основных разновидностей от тартана, гленчека до дизайнерских ее вариаций. Цветовых сочетаний, так называемого шага клетки, фактуры еще больше. Поэтому этот принт невозможно игнорировать и необходимо включить вещи с ним в список нужных покупок. В этом сезоне верхние полушерстяные куртки рубашечного фасона, накидки и объемные пальто идеально подходят как для городского использования, так и для прогулок на природе.

Выбирайте подходящую вашему типажу цветовую гамму, размер клетки и получайте комплименты!

Casual

Casual — это худи, удлиненные платья и костюмы из хлопкового трикотажа. Самое главное их качество — это комфортная трансформация при необходимости. Плюс их легко «наслаивать» друг на друга, комбинировать между собой. Оверсайз (в большинстве случаев) прекрасно интегрируется в различные по функционалу капсулы и подойдет впоследствии и для прогулок с малышом, плановых осмотров у педиатра и для других важных дел молодой мамы. Сверху набросить жилетку, пуховик или короткую меховую куртку.



Платье — limi, куртка — Loving life wear



Loverani



Uno Mas Uno

Еlegant



Шуба — T. Efremova, костюм — ton - in - ton, сумка — Galanteya



Lakbi

Но кроме рутинных задач у беременной женщины много своих интересов, от которых не стоит отказываться. Так, поход на спектакль или на выставку также требует определенного наряда. Для этих целей стоит выбрать однотонное платье из трикотажа или рубашку, блузоны А-образного силуэта.

Такое платье можно дополнить ювелирными украшениями, качественной бижутерией, дорогой галантереей. Именно эти нюансы «собирают» образ и служат многие годы. Ну, а пальто может быть любым, так как если ваше любимое пальто вам сейчас маловато, то его можно носить нараспашку.