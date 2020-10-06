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Глава МИД Польши анонсировал отзыв послов ЕС из Минска

06.10.2020 08:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Часть послов стран ЕС в Минске будут отозваны для консультаций. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщил в Twitter министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

"В сотрудничестве с Европейской службой внешних связей (ЕСВС) и странами-членами ЕС мы приняли совместное решение отозвать для консультаций ряд послов, аккредитованных в Беларуси", - подчеркнул дипломат.

"Хочу поблагодарить всех партнеров по ЕС за однозначное выражение солидарности с Польшей и Литвой", - добавил он.

По словам Збигнева Рау, помощь "белорусам и их усилиям по демократизации страны" остается для Варшавы приоритетом.

"Нам нужны открытые каналы связи, чтобы поддерживать тех, кто борется за независимую, суверенную и демократическую Беларусь", - резюмировал глава польского МИД. При этом он не уточнил, какие именно дипломаты будут вызваны для консультаций, передает DW.

 
Теги: Минск
 
 
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Часть послов стран ЕС в Минске будут отозваны для консультаций. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщил в Twitter министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.
 
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