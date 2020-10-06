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Живой анекдот: Житель Мозыря хотел украсть из церкви пожертвования, но уснул
Источник материала: Партизан
Уголовное дело возбудили в отношении жителя Мозыря, который пытался украсть из церкви ящик с пожертвованиями, но не смог этого сделать, потому что уснул, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.
По информации милиции, в местный РОВД обратился священнослужитель Кафедрального собора Святого Архангела Михаила, рассказавший, что неизвестный мужчина хотел похитить урну с пожертвованиями прихожан.
Прибывший на место участковый нашел злоумышленника спящим на территории храма.
Правоохранители быстро установили личность похитителя: кражу попытался совершить 39-летний житель города, который из-за злоупотребления алкоголем лишился квартиры и просил у стен церкви милостыню.
"Будучи уже изрядно выпившим, он зашел в собор и похитил урну. И даже увещевания священнослужителя и прихожанина его не остановили. Попытки вытрясти содержимое вскоре завершились тем, что он банально уснул", – сказали в УВД.
Там также отметили, что следователи уже дали правовую оценку действиям мужчины – в отношении него уже возбуждено дело.
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Уголовное дело возбудили в отношении жителя Мозыря, который пытался украсть из церкви ящик с пожертвованиями, но не смог этого сделать, потому что уснул, сообщили в...
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