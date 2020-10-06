Живой анекдот: Житель Мозыря хотел украсть из церкви пожертвования, но уснул













По информации милиции, в местный РОВД обратился священнослужитель Кафедрального собора Святого Архангела Михаила, рассказавший, что неизвестный мужчина хотел похитить урну с пожертвованиями прихожан.





Прибывший на место участковый нашел злоумышленника спящим на территории храма.





Правоохранители быстро установили личность похитителя: кражу попытался совершить 39-летний житель города, который из-за злоупотребления алкоголем лишился квартиры и просил у стен церкви милостыню.





"Будучи уже изрядно выпившим, он зашел в собор и похитил урну. И даже увещевания священнослужителя и прихожанина его не остановили. Попытки вытрясти содержимое вскоре завершились тем, что он банально уснул", – сказали в УВД.





Там также отметили, что следователи уже дали правовую оценку действиям мужчины – в отношении него уже возбуждено дело.



