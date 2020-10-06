Константин Яковлев: «Гаишник достал пистолет, приставил его к телу нашего тренера по ОФП

Главный тренер «Витязя» Константин Яковлев рассказал случай, который произошел с тренером команды по ОФП.





– Когда ты в среду окончательно понял, что матча «Витязя» против «Машеки» не будет?





– А еще утром, сразу после того, как узнал о задержании Лены. Мне позвонили из SOS.by, я, ни с кем не посоветовавшись, связался с Сергеем Свирковым, высказал свое мнение, и он сразу меня поддержал в том плане, что никакой игры и быть не может в такой ситуации. Это просто нереально в данной обстановке.





Да и вообще люди, по-моему, должны понимать, что отдаваться полностью спорту в той атмосфере, которая царит в Беларуси после 9 августа, очень непросто. Хотя «Витязь» хотел выстрелить в этом году, мы пригласили достойных ребят, провели качественную предсезонку, сыграли несколько спаррингов. Мне очень нравился боевой настрой команды. Саша Опейкин говорил Коноплеву, что мы хотим сделать конкурентоспособный коллектив, поэтому интересовались, чем федерация может нам помочь. Коноплев сказал: «Хорошо, хлопцы, берите ребят, приглашайте игроков». Но дело в том, что за лицензию каждого из них нужно было в Международную федерацию гандбола перечислись по 3,5 тысячи евро. У «Витязя» таких денег не было, поэтому мы с Коноплевым обсуждали данный вопрос. Он сказал, что БФГ решение этих проблем возьмет на себя. И все, мы собрали коллектив, начали бомбить, прошли предсезонный сбор, готовились к сезону. Но прошли выборы, мы высказали в соцсетях свое отношение к тому, что людей на улицах бьют и даже кого-то убивают. И почему-то Коноплев наши слова остро принял на свой счет. И сказал как-то Опейкину: «Ну, ты же знаешь, что я голосовал за Лукашенко». Да какая разница, за кого ты голосовал?





Кстати, при мне как-то Саша разговаривал по телефону с Коноплевым,. Там со стороны председателя БФГ был сплошной мат-перемат, да вы такие, вы сякие. Саша лишь сказал: «Владимир Николаевич, это позиция команды. Мы поговорили с ребятами, узнали их мнение и приняли соответствующее решение». А как мы могли принять другое решение в той ситуации, в которой оказалась сама команда? Вот только представь. Тренировки у нас проходили в спортзале БНТУ, за кинотеатром «Октябрь». В 21.30 ребята отправляются домой, идут в метро, а в это время везде все взрывается. За «Октябрем» припаркованы по 6-8 автозаков. А тут из БНТУ выходят крепкие ребята с рюкзаками и в одинаковой форме, идут в сторону проспекта. Разве им не будет страшно?





Более того, у нас одного игрока даже чуть не приняли. Есть видео в интернете, где ребята ехали в машине, их по беспределу остановили на улице, начали вытаскивать, заламывать руки. Но в это время какой-то дедушка отвлек одного из омоновцев. И в это время наш игрок выскочил и убежал. Мы потом парня не могли найти пять или шесть суток. Он не хотел светиться, выключил телефон, прятался.





пишет by.tribuna.com Расскажу еще один случай. Наш тренер по ОФП спокойно ехал, и в зад ему врезались менты на служебное машине, разбили фару, бампер. Никто тренеру претензий не предъявлял, менты признали, что сами виноваты, дали ему какую-то бумагу и направили к гаишнику, который стоял недалеко. Тот достал пистолет, приставил его к телу нашего тренера и сказал: «Иди на ### отсюда, а то замочу». Это было все в августе, в разгар всей фигни. Благо страховая все покрыла, другие гаишники что-то черканули в протоколе,by.tribuna.com





Так вот, во всей этой атмосфере как нам тренироваться, как играть? Помню, приезжал к нам «Гомель» на спарринг, и перед самым матчем к нам приходят и говорят, что нужно покинуть зал. Как? Зачем? Просто нужно уйти. И вот в такой нервной обстановке нам постоянно приходилось работать, – сказал Яковлев.



