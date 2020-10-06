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Индекс экономических настроений вновь отрицательный

06.10.2020 08:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По новым данным Нацбанка, сводный индекс экономических настроений в Беларуси вновь отрицательный. По итогам сентября — минус 5,5.




Самый большой пессимизм наблюдается в сфере транспорта — минус 16,3. Основная причина — проблема с заказами на внешнем рынке. Почти то же самое в строительстве — минус 16,1. Игроки рынка не ожидают больших объемов подряда за рубежом.

В торговля индекс составил минус 11,5. Ожидается падение товарооборота.

В промышленности индекс положительный — 1,7, хотя есть пессимизм по экспортным заказам.

Как сообщалось, летом индекс вышел в положительное значение. Тогда же позитивные настроения были в промышленности. Но сейчас, несмотря на положительный показатель, индекс снизился.
 
 
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По новым данным Нацбанка, сводный индекс экономических настроений в Беларуси вновь отрицательный. По итогам сентября — минус 5,5.
 
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