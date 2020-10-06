Даже если закрыть все независимые СМИ, монополию на информацию власть не получит

Белорусские власти хотели отвадить портал TUT.by от освещения акций протеста и, в общем-то, добились своего — 1 октября главный редактор портала Марина Золотова заявила, что не будет направлять сотрудников на несанкционированные мероприятия. Однако атака на этот медиаресурс вряд ли даст властям желаемый результат.





Министерство информации приостановило выпуск сетевого издания TUT.by и в перспективе намерено в судебном порядке добиться, чтобы портал был лишен статуса СМИ.

СМИ, в свою очередь, имеет право наделять своих сотрудников статусом журналиста. Впрочем, удостоверение журналиста играет роль почти исключительно при проверке документов милицией на несанкционированных акциях протеста. Поэтому действия Мининформа по отношению к порталу TUT.by, который, по данным исследования gemiusAudience за август, охватывает 69% белорусских пользователей интернета, можно расшифровать так: мы не хотим, чтобы ваши сотрудники присутствовали на акциях протеста и информировали о них.

Об акциях все равно расскажут

Когда Золотова как руководитель сказала, что не будет давать сотрудникам задания, при исполнении которых нельзя гарантировать безопасность, — она поступила ответственно. Однако значит ли это, что редакция откажется от освещения акций протеста?

Не думаю, так как тема безусловно волнует белорусское общество и прямой цензурный запрет на нее в Беларуси пока не вводили.

Это значит, что сотрудники TUT.by могут и впредь освещать акции, находясь там без официального направления редакции. Также несомненно, что редакция продолжит публиковать фото и видео своих пользователей (она — один из лидеров по менторингу user generated content (UGC) среди белорусских СМИ).

«Нелегальная» журналистская работа на митингах и демонстрациях, если она будет, в практическом плане поставит сотрудников TUT.by на одну доску с представителями вещающего из Варшавы белорусскоязычного телеканала «Белсат». И тех, и тех будут наказывать как участников акций (правда, первых не смогут штрафовать за работу без аккредитации на иностранное СМИ).

Опыт показывает, что штрафы и аресты белсатовцев не остановили, а всего лишь затруднили работу этого телеканала. При этом задержание журналиста, суд за исполнение им своих профессиональных обязанностей всегда привлекают внимание и служат аргументом для негативной оценки правящего режима.

Но не исключено, что сотрудники TUT.by сделают основной упор на UGC. В таком случае картинка не всегда качественная, но часто распространяется вирусно именно то, что в редакции присылают пользователи. Сейчас почти у каждого есть смартфон, и редкое событие обходится без съемки его участниками (исключение составила тайная инаугурация Лукашенко , гостям которой пришлось сдать мобильники на хранение).

Поскольку TUT.by является лидером рынка, то привлечение UGC через сайт, аккаунты в соцсетях и мессенджерах — вполне решаемая задача. А значит отвадить TUT.by от освещения протестных акций, просто поставив под удар сотрудников, работающих на митингах и демонстрациях, не получится.

Полумерой будет и блокировка сайта для белорусских пользователей. Это бьет по бизнесу, не все читатели пользуются VPN, и потому отчасти может быть приглушен вирусный эффект, пока обстоятельства игры не заставят редакцию полностью принять правила мультиплатформенности и вместо генерации переходов на сайт обеспечить полноценный контент на каждой платформе.

Что будет, если не будет TUT.by

Прямое разрушение TUT.by как медиабизнеса, как ни странно, усугубляет проблемы властей. Они, конечно, готовы терпеть еще одно пятно на своей репутации, но картинка с митингов не пропадет — ее сделают другие СМИ и сами пользователи, а профессионалы TUT.by почти точно не разбегутся и откроют в Беларуси или за границей новый проект.

Это действие будет иметь эффект для перераспределения позиций по охвату белорусской аудитории, но ни одному госСМИ в любом случае не светит только за счет этого стать № 1. К тому же в случае уничтожения TUT.by аудитория не перейдет автоматически от № 1 к № 2 — она уйдет в разных направлениях, и значительная часть, вероятно, осядет на российских ресурсах.

У государства не получается занять лидирующие позиции в интернете. Вот и приходится от имени МВД Беларуси рассылать фейковые SMS широкому кругу граждан, что они якобы опознаны как участники несанкционированной акции и могут быть привлечены к ответственности.

Еще один широкий, но специфический канал коммуникации — распечатки счетов за коммунальные услуги: на этих бумажках раз в месяц власти могут выступить с сообщением. А когда-то люди массово смотрели телевизор и верили увиденному и услышанному...

Северокорейский вариант невозможен

Власти пытаются взять под жесткий контроль белорусское информационное поле, но в глобальной интернет-деревне это неблагодарная задача.

В Беларуси на протяжении нескольких дней после выборов 9 августа уже применяли аналог северокорейского подхода с отключением интернета. При этом положили всю инфраструктуру онлайн-бизнеса и подтолкнули широкие слои населения к тому, чтобы пользоваться VPN и потреблять новости из Telegram, где нет стандартов ответственной журналистики и запрета на язык вражды.

Политический кризис в Беларуси уже перешел в затяжную стадию, когда имеет значение не только количество противостоящих друг другу на улице людей, но и их «тыловое обеспечение», а также объединяющие идеи.

Полноценный выбор северокорейского пути для белорусского правящего режима выглядит невероятным. По крайней мере, несмотря на введение государственной идеологии, свою идею чучхе в Беларуси не изобрели, тотальный контроль над жизнью граждан в сегодняшних условиях также нереализуем.

Это значит, что власти, вероятно, будут пользоваться бюрократической логикой и бороться со свободой слова без возможности вернуть себе монополию на информационные потоки.