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Обстановка на границе с ЕС остается напряженной
Источник материала: Навiны
Ситуация с пропуском большегрузных автомобилей в пунктах пропуска на границе Беларуси и ЕС остается напряженной.
По информации Госпогранкомитета на 08:00, свою очередь на выезд ожидает более 1000 фур.
Как обычно больше всего грузовиков находится на литовском направлении:
Два пункта пропуска на латвийской границе также забиты:
Полно фур и в одном пункте на выезд в Польшу:
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Ситуация с пропуском большегрузных автомобилей в пунктах пропуска на границе Беларуси и ЕС остается напряженной.
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