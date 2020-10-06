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Обстановка на границе с ЕС остается напряженной

06.10.2020 08:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Ситуация с пропуском большегрузных автомобилей в пунктах пропуска на границе Беларуси и ЕС остается напряженной.

Обстановка на границе с ЕС остается напряженной
Фото pixabay.com

По информации Госпогранкомитета на 08:00, свою очередь на выезд ожидает более 1000 фур.

Как обычно больше всего грузовиков находится на литовском направлении:

  • «Каменный Лог» — более 300;
  • «Бенякони» — более 180;
  • «Привалка» — более 160;
  • «Котловка» — более 10.

Два пункта пропуска на латвийской границе также забиты:

  • «Урбаны» — более 110;
  • «Григоровщина» — более 70.

Полно фур и в одном пункте на выезд в Польшу:

  • «Брузги» — более 170.
 
 
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Ситуация с пропуском большегрузных автомобилей в пунктах пропуска на границе Беларуси и ЕС остается напряженной.
 
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