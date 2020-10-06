Обстановка на границе с ЕС остается напряженной

Ситуация с пропуском большегрузных автомобилей в пунктах пропуска на границе Беларуси и ЕС остается напряженной.



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По информации Госпогранкомитета на 08:00, свою очередь на выезд ожидает более 1000 фур.

Как обычно больше всего грузовиков находится на литовском направлении:

«Каменный Лог» — более 300;

«Бенякони» — более 180;

«Привалка» — более 160;

«Котловка» — более 10.

Два пункта пропуска на латвийской границе также забиты:

«Урбаны» — более 110;

«Григоровщина» — более 70.

Полно фур и в одном пункте на выезд в Польшу: