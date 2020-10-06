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Сегодня Тихановская встретится с Меркель

06.10.2020 08:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня в Берлине экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Сегодня Тихановская встретится с Меркель

Как пишет DW, их беседа запланирована на 16:00 по минскому времени.

После этого Тихановская встретится в парламенте с депутатской фракцией «Союз-90»/«зеленые».

На следующий день запланирована ее встреча с главой МИД ФРГ Хайко Маасом, а также с членами комитета бундестага по делам ЕС.

 
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Сегодня в Берлине экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
 
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