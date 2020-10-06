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Сегодня Тихановская встретится с Меркель
Источник материала: Навiны
Сегодня в Берлине экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Как пишет
После этого Тихановская встретится в парламенте с депутатской фракцией «Союз-90»/«зеленые».
На следующий день запланирована ее встреча с главой МИД ФРГ Хайко Маасом, а также с членами комитета бундестага по делам ЕС.
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Сегодня в Берлине экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
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