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Цены на нефть пошли вверх

06.10.2020 08:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Мировые цены на «черное золото» демонстрируют рост утром во вторник.

Цены на нефть пошли вверх
Фото ru.freepik.com

Как свидетельствуют данные электронных торгов, эталонные марки торгуются на следующих позициях:

  • Brent — 41,55 доллара за баррель (+0,63%);
  • WTI — 39,42 доллара за баррель (+0,51%).

Укрепление цен на нефть может существенно повлиять на курс белорусского рубля, который очень зависит от колебаний российского, практически напрямую связанного с нефтью.

 
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Мировые цены на «черное золото» демонстрируют рост утром во вторник.
 
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