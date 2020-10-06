|
Цены на нефть пошли вверх
Источник материала: Навiны
Мировые цены на «черное золото» демонстрируют рост утром во вторник.
Как свидетельствуют данные электронных торгов, эталонные марки торгуются на следующих позициях:
Укрепление цен на нефть может существенно повлиять на курс белорусского рубля, который очень зависит от колебаний российского, практически напрямую связанного с нефтью.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мировые цены на «черное золото» демонстрируют рост утром во вторник.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)