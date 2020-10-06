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Малоподвижный атмосферный фронт накрыл Беларусь

06.10.2020 08:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Погоду на территории республики во вторник, 6 октября будет формировать малоподвижный атмосферный фронт.

Малоподвижный атмосферный фронт накрыл Беларусь

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Дожди (иногда ливни) ожидаются преимущественно в восточной части страны; местами прогремят грозы.

Ветер южный порывистый. Погода в регионах:

  • Брест +17..+19°C (вероятность осадков 5-10%, ветер 5-10 м/с);
  • Витебск +15..+17°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза, ветер порывами до 14 м/с);
  • Гомель +17..+19°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза, ветер порывами до 14 м/с);
  • Гродно +17..+19°C (вероятность осадков 5-10, ветер 5-10 м/с);
  • Могилев +14..+16°C (вероятность осадков около 90%, временами ливни, возможна гроза, ветер порывами до 14 м/с);
  • Минск +17..+19°C (вероятность осадков 30-40%, гроза, ветер порывами до 14 м/с).
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Погоду на территории республики во вторник, 6 октября будет формировать малоподвижный атмосферный фронт.
 
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