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Малоподвижный атмосферный фронт накрыл Беларусь
Источник материала: Навiны
Погоду на территории республики во вторник, 6 октября будет формировать малоподвижный атмосферный фронт.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Дожди (иногда ливни) ожидаются преимущественно в восточной части страны; местами прогремят грозы.
Ветер южный порывистый. Погода в регионах:
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Погоду на территории республики во вторник, 6 октября будет формировать малоподвижный атмосферный фронт.
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