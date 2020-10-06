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Развитие экономики Беларуси пойдет по новому плану ― эксперт оценил, какому
06.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Глава Минэкономики Беларуси Александр Червяков в ходе заседания Президиума Совета министров сообщил
© Sputnik / Виктор Толочко
Речь идет о новом документе, который ранее не разрабатывался, уточнил министр. Основной целью плана глава Минэкономики назвал обеспечение стабильного роста доходов населения в следующем году.
Насколько реальным для исполнения является проект Минэкономики, рассуждает экономический аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Алексей Авдонин.
"Однозначно, это новые подходы к планированию и определению развития нашей экономики. Параметры, заложенные в этом документе, однозначно свидетельствуют о том, что выбрана политика по стимулированию внутреннего спроса как драйвера национальной экономики. Для этого будут сформированы условия, чтобы повышать заработную плату, которая будет направляться на приобретение товаров внутри нашего рынка, это будет стимулировать и поддерживать объемы производства, и как результат стабильные темпы производства будут создавать условия для роста инвестиций в разные сектора", ― рассуждает Авдонин.
© Sputnik / Владимир Трефилов
В первую очередь, поддержка будет идти тем секторам экономики, которые наиболее пострадали во время пандемии COVID-19 в весенне-летнем сезоне, это туризм, общепит, гостиничный бизнес и транспорт, добавляет эксперт.
"Эти направления всегда являлись у нас ключевыми секторами экономики, их поддержка будет в том числе добавлять темпы экономического роста, привлекать туда новую рабочую силу и создавать новые товары и услуги, что будет способствовать нормальным, относительно высоким темпам экономического роста, занятости и доходов", ―полагает собеседник.
Сейчас многие страны готовят такие планы на следующий год, и они полностью "вкладываются в логику документа", подготовленного Министерством экономики, резюмирует эксперт.
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