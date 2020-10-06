Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Развитие экономики Беларуси пойдет по новому плану ― эксперт оценил, какому

Глава Минэкономики Беларуси Александр Червяков в ходе заседания Президиума Совета министров сообщил , что проектом плана целевого развития экономической сферы на 2021 год предусмотрены рост ВВП, инвестиций и зарплат. По его словам, ведомством внесено на рассмотрение Совмина несколько документов, в том числе и целевой план экономического развития.

Речь идет о новом документе, который ранее не разрабатывался, уточнил министр. Основной целью плана глава Минэкономики назвал обеспечение стабильного роста доходов населения в следующем году.

Насколько реальным для исполнения является проект Минэкономики, рассуждает экономический аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Алексей Авдонин.

"Однозначно, это новые подходы к планированию и определению развития нашей экономики. Параметры, заложенные в этом документе, однозначно свидетельствуют о том, что выбрана политика по стимулированию внутреннего спроса как драйвера национальной экономики. Для этого будут сформированы условия, чтобы повышать заработную плату, которая будет направляться на приобретение товаров внутри нашего рынка, это будет стимулировать и поддерживать объемы производства, и как результат стабильные темпы производства будут создавать условия для роста инвестиций в разные сектора", ― рассуждает Авдонин.

В первую очередь, поддержка будет идти тем секторам экономики, которые наиболее пострадали во время пандемии COVID-19 в весенне-летнем сезоне, это туризм, общепит, гостиничный бизнес и транспорт, добавляет эксперт.

"Эти направления всегда являлись у нас ключевыми секторами экономики, их поддержка будет в том числе добавлять темпы экономического роста, привлекать туда новую рабочую силу и создавать новые товары и услуги, что будет способствовать нормальным, относительно высоким темпам экономического роста, занятости и доходов", ―полагает собеседник.

Сейчас многие страны готовят такие планы на следующий год, и они полностью "вкладываются в логику документа", подготовленного Министерством экономики, резюмирует эксперт.

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