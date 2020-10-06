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Более тысячи грузовиков по-прежнему стоят на границе со странами Евросоюза

06.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 окт - Sputnik. Более тысячи грузовых автомобилей продолжают стоять в очередях на границе Беларуси со странами Евросоюза, такие данные размещены на сайте Государственного пограничного комитета (ГПК).

Очереди большегрузов на границе с соседними странами наблюдаются уже более двух недель. Они то становятся меньше, то снова увеличиваются. В понедельник выезда в Литву, Латвию и Польшу ожидали около 1030 фур. По данным Госпогранкомитета на 8:00 вторника, в пунктах пропуска стоят более 1 тысячи грузовых авто.

© Photo : ГПК Беларуси
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Больше всего машин скопилось на белорусско-литовской границе. Там в пункте пропуска "Каменный Лог" в очереди стоят более 300 грузовиков, в "Бенякони" - более 180, в "Привалке" - более 160. Проще всего пересечь границу в пункте пропуска "Котловка", где выезда ожидают всего около 10 большегрузов.

На границе Беларуси с Латвией более 110 фур скопилось в пункте пропуска "Урбаны". В "Григоровщине" ситуация немного лучше: там выезда в соседнюю страну ждут более 70 авто.

На белорусско-польской границе затруднения наблюдаются только в одном пункте пропуска - в "Брузгах". В данный момент там сохраняется очередь из 170 большегрузов.

Следить за ситуацией на границе Беларуси можно на официальном сайте ГПК. При этом стоит учитывать, что данные по обстановке в пунктах пропуска, где действует электронная очередь, предоставляют ведомству операторы зон ожидания.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время выступления на женском форуме в Минске, что республика "вынуждена закрыть государственную границу с запада".

"Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной", – сказал он. Что именно подразумевается под "закрытием границ", глава государства не пояснил. При этом в Госпогранкомитете рассказали, что госграницу охраняют в усиленном варианте.

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Теги: Минск
 
 
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За минувшие сутки очереди в пунктах пропуска на границе Беларуси с соседними странами практически не уменьшились.
 
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