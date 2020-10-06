|
После выборов в Кыргызстане протестующие захватили Белый дом. Прокуратура санкционировала арест фальсификаторов
Источник материала: Onliner
Кыргызстан в очередной раз закипел — после выборов в парламент. Протестующие в Бишкеке недовольны итогами и требуют переголосовать. В понедельник в столице начались жесткие столкновения с силовиками. Протестующим удалось захватить Белый дом, где располагались парламент и администрация президента. Теперь кабинеты разгромлены, здание горело. Кроме того, из СИЗО и колоний силой выпустили нескольких бывших высокопоставленных чиновников — в том числе экс-президента Алмазбека Атамбаева.
Парламентские выборы состоялись 4 октября. Через сутки в столице начались волнения, недовольные результатами предварительного подсчета голосов вышли на улицы.
Около 6 тысяч сторонников 12 партий, не прошедших в парламент, собрались на центральной площади Кыргызстана — Ала-Тоо. Оттуда беспорядки распространились на весь город Бишкек. Начали поступать сообщения о столкновениях с силовиками.
Милиция применила светошумовые гранаты и газ, со стороны протестующих полетели камни и бутылки с горючей смесью — кто начал первым, теперь понять невозможно. В городе появились баррикады из мусорных баков и металлических прутьев.
Митингующие захватили пожарную машину и на ней протаранили ворота Белого дома. До этого его покинули все, кто находился внутри.
Утренние снимки из главного здания страны
В то же время в Оше уже собираются люди, поддерживающие нынешнего президента Сооронбая Жээнбекова.
Сообщается, что с площади Ала-Тоо в больницы поступило 590 пострадавших (данные на 8:00). 13 из них в тяжелом состоянии в реанимации. Один человек умер от травм.
Пресс-секретарь президента Кыргызстана сообщает, что Сооронбай Жээнбеков сейчас находится в Бишкеке: «Глава государства контролирует ситуацию и выражает уверенность в том, что все политические силы поставят интересы страны выше своих, не допустят раскола в обществе. Все усилия он направляет на то, чтобы вернуть республику в правовое русло. В первую очередь это касается итогов парламентских выборов, прошедших 4 октября».
Итоги выборов в парламент (Жогорку Кенеш) отменены. Об этом сообщил 24.kg и. о. генпрокурора Алмамбет Шыкмаматов. По его словам, это было основное требование оппозиции, и его исполнили. «Но пока мы не назначаем дату нового голосования. Не до этого», — отметил Алмамбет Шыкмаматов. Кроме того, прокуратурой санкционированы аресты причастных к фальсификациям в ходе избирательной кампании.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После выборов в Кыргызстане протестующие захватили Белый дом. Прокуратура санкционировала арест фальсификаторов
Кыргызстан в очередной раз закипел — после выборов в парламент. Протестующие в Бишкеке недовольны итогами и требуют переголосовать. В понедельник в столице...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)