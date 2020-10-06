Как понять, что изменяет жена? Точный ответ не дадим, но пара советов есть

Источник материала: Tut.by

Никто не хочет, чтобы ему изменяли. Это неприятно хотя бы потому, что делается за спиной. Но всегда ли партнер действительно вам изменяет, когда вы думаете, что это так? Вместе с психологом и автором YouTube-канала Павлом Зыгмантовичем, узнаем, как на самом деле можно оценивать поступки любимого человека.

Мужчин и так постоянно подозревают в изменах. Мы решили «сломать шаблон» и сделали игру, в которой муж подозревает жену в измене. Ну что, готовы узнать, насколько широко вы мыслите в этом вопросе?

Павел Зыгмантович Психолог, ведет телеграм-канал « Доказательная психология « Психолог, ведет телеграм-канал «

Еще раз кратко: как понять, что вам изменяют

Пересказываем все, что сказал психолог, но в кратких формулировках.

Вычислить, что вам изменяют, на самом деле почти невозможно. Никакого специального теста нет. Объяснить необычное поведение партнера можно и другими причинами, не связанными с изменой.

Именно поэтому важно говорить с партнером: узнать, как дела на работе, нет ли каких-то конфликтов с окружением, о которых вы не знаете. Может быть, странное поведение вызвано этими факторами.

Вместо подозрений лучше высказывать свой интерес — это привлекает партнера. Чем больше вы придираетесь, тем больше хочется и правда от вас уйти.

В жизни должна быть мелкая новизна — тогда и изменять не будет хотеться. Ведь измена — это тоже своеобразное стремление к переменам.

Раскрепощенность в постели, скорее всего, об измене не говорит: это не так работает.