ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как понять, что изменяет жена? Точный ответ не дадим, но пара советов есть

06.10.2020 09:25 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Никто не хочет, чтобы ему изменяли. Это неприятно хотя бы потому, что делается за спиной. Но всегда ли партнер действительно вам изменяет, когда вы думаете, что это так? Вместе с психологом и автором YouTube-канала Павлом Зыгмантовичем, узнаем, как на самом деле можно оценивать поступки любимого человека.

Мужчин и так постоянно подозревают в изменах. Мы решили «сломать шаблон» и сделали игру, в которой муж подозревает жену в измене. Ну что, готовы узнать, насколько широко вы мыслите в этом вопросе?

Еще раз кратко: как понять, что вам изменяют

Пересказываем все, что сказал психолог, но в кратких формулировках.

  • Вычислить, что вам изменяют, на самом деле почти невозможно. Никакого специального теста нет. Объяснить необычное поведение партнера можно и другими причинами, не связанными с изменой.
  • Именно поэтому важно говорить с партнером: узнать, как дела на работе, нет ли каких-то конфликтов с окружением, о которых вы не знаете. Может быть, странное поведение вызвано этими факторами.
  • Вместо подозрений лучше высказывать свой интерес — это привлекает партнера. Чем больше вы придираетесь, тем больше хочется и правда от вас уйти.
  • В жизни должна быть мелкая новизна — тогда и изменять не будет хотеться. Ведь измена — это тоже своеобразное стремление к переменам.
  • Раскрепощенность в постели, скорее всего, об измене не говорит: это не так работает.

Больше на LADY.TUT.BY

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пробуем разобраться с психологом, по каким признакам можно вычислить измену. Это очень сложно, но кое-что мы все-таки посоветуем.
 
Новости дня
Новости разные
 
Эксперты: Средняя зарплата в Беларуси упадет до уровня $400
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.10.2020
Mir24.TV Belarus
06.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика