ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Армения: Минувшая ночь в Карабахе прошла относительно спокойно

06.10.2020 09:31 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Минувшая ночь на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе прошла относительно спокойно.

Об этом во вторник сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян, передает ТАСС.

"После многочисленных призывов международного сообщества немедленно прекратить боевые действия в зоне нагорнокарабахского конфликта ночь на границе прошла относительно спокойно", - сообщила Степанян.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минувшая ночь на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе прошла относительно спокойно.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сотрудница оператора сотовой связи передала данные абонента своему знакомому
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.10.2020
Mir24.TV Belarus
06.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика