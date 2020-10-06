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Беларусь приобретет акции МФК на сумму $11,4 млн.

06.10.2020 09:31 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Беларусские власти решились приобрести акции Международной финансовой корпорации почти на $11,4 млн., следует из постановления Совмина №580 от 3 октября 2020 года.

«Согласиться с предложением Министерства финансов, согласованным с Министерством иностранных дел и Министерством экономики, об осуществлении Республикой Беларусь в соответствии с решением Совета управляющих Международной финансовой корпорации от 16 апреля 2020 г. №272 дополнительной подписки на 11 392 акции стоимостью 1000 долларов США каждая на общую сумму 11 392 000 долларов США», - говорится в документе.

 
 
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Беларусские власти решились приобрести акции Международной финансовой корпорации почти на $11,4 млн., следует из постановления Совмина №580 от 3 октября 2020 года.
 
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