Белорусы прислали уже порядка 350 предложений по новой редакции Конституции - депутат

"К обеду 5 октября уже их было порядка 350 – предложений от граждан. Очень интересные предложения, мы приятно удивлены такой активностью", - сказал Свилло в интервью телеканалу СТВ в понедельник.





В то же время он отметил, что поступающие предложения "не носят характер строго сформулированных юридических формул, которые бери прямо и применяй в Конституции". "Люди пишут, высказывают свои желания. И я так понимаю свою задачу, задачу парламента – обработать это все, в данном случае парламент выступает как агрегатор", - отметил депутат. В итоге, полагает Свилло, будет "выдан некий итоговый продукт".





По информации парламентария, предложения, относящиеся непосредственно к Конституции как к основному закону, чаще всего касаются порядка формирования тех или иных органов государственной власти, избирательной системы, "порядка избрания президента, сроков и так далее". "Но это на сегодня, скорее, исключение", - заметил Свилло.





"Встречаются предложения (и это будет крайняя точка) вернуться к Конституции 1994 года", - сообщил депутат.





"Второе предложение крайнее состоит в том, чтобы не изменять Конституцию сегодняшнюю, потому что, по мнению авторов, сегодняшняя Конституция вполне сбалансирована, современная и отвечает сегодняшнему времени", - продолжил он.





пише т interfax.by Нижняя палата белорусского парламента сообщила, что начинает сбор предложений по внесению изменений в Конституцию республики 2 октября. Приниматься они будут до 25 октября,т interfax.by





Председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко на открытии осенней сессии парламента заявил, что депутатам необходимо изучить общественное мнение по вопросу конституционной реформы. "Очевидно, что в обществе созрел определенный запрос на перемены. Как обозначил глава государства, реформы необходимо начинать с изменения Конституции. Поэтому очень важно изучить общественное мнение по этому вопросу в своих округах через прямой разговор с избирателями. Работа предстоит интенсивная, провести ее следует системно и слаженно", - сказал Андрейченко.





Ранее президент Александр Лукашенко заявлял, что план конституционных изменений будет обсуждаться на предстоящем Всебелорусском народном собрании, вместе с общественно-политическими и экономическими вопросами. Ожидается, что пройдет это мероприятие в декабре 2020 или январе 2021 года.



