Криптобиржа из Киева отказалась выдавать Беларуси данные основателей фонда BYSOL









— Криптобиржа KUNA.IO получила официальный запрос от ДФР КГК о том, чтобы биржа раскрыла личные данные тех, кто проводит операции по солидарной поддержке восставших белорусов. В ответ криптобиржа не только отказала выдавать ДФР личные данные, но еще и выступила с официальным заявлением и организовала специальный сбор для помощи белорусам, — написал Андрей Стрижак.





Также он опубликовал официальный комментарий основателя криптобиржи Михаила Чобаняна.





— Миссия KUNA — открытая и децентрализованная финансовая система. Поэтому мы поддерживаем всех, кто нам помогает, и мы готовы подставить свое плечо.





На прошлой неделе, мы получили очень интересное письмо от Департамента финансовых расследований Республики Беларусь. Если коротко: они хотят получить персональную информацию о Фонде солидарности BYSOL/Belarus solidarity foundation. Это фонд, который помогает финансово тем, кто был уволен за митинги или стал жертвой репрессий со стороны правительства Беларуси.





Уважаемые сотрудники госорганов РБ. Публично вам отвечаю.





Мы, как и весь цивилизованный мир, не поддерживаем насилие и отказ от диалога с оппонентами.





В отличие от наших коллег из китайских площадок, мы не сливаем информацию о наших пользователях.





Более того, с сегодняшнего дня я открыто заявляю о поддержке белорусов. Я связался с организаторами фонда BYSOL, и мы создали для них краудфандинговую страницу. Теперь помочь белорусам стало легче.