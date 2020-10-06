«Наркоманы, проститутки» и «ябатьки»: почему они не смогут переубедить друг друга

Константин Минкевич, работающий с ошибками мышления, пишет officelife.media С 9 августа по всей стране проходят акции протеста, с не меньшим рвением организует митинги своих сторонников и действующая власть. Люди высказываются о политике дома, на работе, на улице, приводят железные аргументы, но как будто не слышат друг друга. Почему бесполезно спорить и сторонники перемен, с одной стороны, и Александра Лукашенко, с другой, не смогут заставить оппонентов изменить точку зрения и что с этим делать, объясняет колумнист Office Life, когнитивный психотерапевт с 15-летним стажем, работающий с ошибками мышления,officelife.media





В психологии несколько неожиданным словосочетанием «теория разума» (theory of mind) называют способность понимать, что люди вокруг нас обладают своим собственным, независимым разумом. Способность эта возникает в раннем детстве (вероятно, в возрасте двух-трех лет), она очень важна в социальных взаимодействиях. Например, при расстройствах аутистического спектра наблюдается более или менее серьезный дефицит этой способности. Хотя она и называется теорией, никакого отношения к научным теориям она не имеет. Все гораздо проще: непосредственного доступа в головы других людей мы не имеем, и наличие в них автономного разума нам остается только предполагать — отсюда и слово «теория». «Теория разума» помимо очевидных плюсов имеет и некоторые недостатки: она формирует самую общую идею, но упускает очень существенные тонкости, о которых — чуть ниже.





Каждый человек формирует свою систему ценностей, основанную на имеющихся у него базовых представлениях о мире, себе, окружающих людях и т. д. Это позволяет определять, что такое хорошо и что такое плохо, при этом для человека естественно стремиться к чему-то хорошему. Хотя ценности базируются на собственных представлениях, зачастую они видятся как что-то универсальное, то есть разделяемое прочими людьми.





Вот и получается, что «теория разума» говорит нам, что хотя другие люди думают вроде бы самостоятельно и независимо, но на выходе они должны получать то же, что получилось у нас, — ведь они думают о том же самом мире с его будто бы универсальными и очевидными ценностями.





В жизни это предсказуемо работает как-то не так. Сплошь и рядом между людьми возникают конфликты, недопонимание, обиды, ссоры и прочее. Этого хватает в быту, и оно становится одной из частых тем для обсуждения в психотерапии, но не только. В общественной жизни подобные проблемы тоже возникают на каждом шагу.





Возьмем нынешние белорусские протесты. С одной стороны в них участвуют «наркоманы и проститутки», зомбированные «кукловодами» с Запада и получающие зарплату в Госдепе. С другой стороны — «ябатьки», зомбированные телевизором и получающие деньги то ли с налогов «приличных» граждан, то ли из выделенных Россией кредитов. Именно такие портреты рисуются в глазах приверженцев противоположных лагерей. А как иначе? Кто еще может защищать очевидно ложные ценности и выступать на стороне зла? Либо простодушные дурачки, которых ничего не стоит обвести вокруг пальца. Либо продажные твари, для которых нет ничего святого. Либо вообще нелюди.





Акции мирного протеста продолжаются параллельно с провластными

Расчеловечивание — весьма распространенный мотив жестких противостояний, и в этом нет ничего удивительного: тот, кто отрицает мои (читай — универсальные) основополагающие ценности, вызывает сомнения в самой принадлежности к человеческому роду. «Теория разума», конечно, остается предположением о некоторой автономности мышления отдельных людей, но всему же есть предел!





В действительности ценности у разных людей, даже выросших в одной культуре, могут заметно различаться. Или иерархия ценностей может быть выстроена иначе. У одних на первом месте верховенство закона, у других — собственные представления о справедливости. Кто-то больше ценит свободу и человеческое достоинство, а кто-то отдает предпочтение материальному благополучию. Одни считают человеческую жизнь непререкаемой ценностью, а другие готовы обменивать жизни, например, на поддержание стабильности и спокойствия в обществе (или на что-то другое). И таких расхождений очень и очень много.





Можно возразить: но ведь очевидно же, что есть более высокие ценности, на них и нужно ориентироваться! Ну да, для вас это очевидно, но с чего вы взяли, что это очевидно для кого-то еще? Об этом-то, собственно говоря, и разговор.





Вдобавок неплохо понимать еще и такую вещь более практического свойства: оскорблять, унижать, запугивать, расчеловечивать оппонента можно, конечно, но к чему это приведет? Вышеперечисленное обычно ничем хорошим не заканчивается. В смысле, что оппонент от вышеперечисленного прозревает очень редко, а вот оскорбляется и озлобляется весьма часто, еще более укрепляясь в собственной правоте. Ну и конфликт это гасит примерно так же эффективно, как бензин тушит пожар.









Если же вам во что бы то ни стало хочется кого-то в чем-то переубедить, самое разумное — задаться вопросом: для чего это делать? И прийти в идеале к заключению, что ни к чему, поскольку занятие это в большинстве своем неблагодарное. Когда это не удалось, хорошо бы вспомнить о «теории разума» и постараться вообразить, что оппонент НА САМОМ ДЕЛЕ думает не так, как вы, и имеет собственную систему ценностей, в которой «хорошо» и «плохо» не совпадают с вашими. То, что очевидно для вас, для него может быть совершенно неочевидным. И если желание переубеждать все еще не прошло, можно попробовать что-то объяснить исходя не из собственной системы ценностей, а из предполагаемой шкалы ценностей оппонента. Но еще раз повторю: это занятие неблагодарное.





Хотелось бы завершить статью на позитивной ноте. К сожалению, какого-то идеального решения, что со всем этим делать, не существует. Пожалуй, более продуктивным было бы попытаться сделать что-то со своим отношением к идеологическим противникам. Испытывать резкие негативные эмоции, какими бы они ни были, в отношении других людей не слишком-то приятно, и даже если не ставить цель полностью избавиться от этих эмоций, что маловероятно, можно попытаться снизить их градус. В конце концов каждый человек почти наверняка стремится к хорошему как умеет. Не всегда у него это получается, далеко не всегда его устремления совпадают с нашими, и мы не обязаны соглашаться или одобрять то, что делает он.





И все же полезно разделять человека и его поступки, оставлять за людьми право на собственное мнение и собственное понимание происходящего, но не увлекаться чрезмерно полярным делением на своих и врагов.





И не забывать сомневаться — хотя бы самую малость — в собственной правоте и универсальности своих ценностей.



