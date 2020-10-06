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В Мексике обнаружили 12 человеческих тел в двух автомобилях

06.10.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Рядом с телами правоохранители нашли письменное сообщение преступной организации, вероятно, причастной к расправе.

В мексиканском районе Дульсе-Гранде штата Сан-Луис-Потоси, что в центральной части страны, полицейские обнаружили тела десяти мужчин и двух женщин в двух автомобилях. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщило агентство Reuters.

«Сотрудники полиции ведут расследование, чтобы установить причины смерти десяти мужчин и двух женщин, которые в настоящее время продолжают считаться неопознанными», — указано в сообщении.

По данным генпрокуратуры штата, рядом с телами правоохранители нашли письменное сообщение преступной организации, вероятно, причастной к расправе. Однако содержание записки не раскрывается, как и причина смерти людей.

За восемь месяцев текущего года в Сан-Луис-Потоси, где действуют несколько организованных преступных группировок, было убито 411 человек, что на 43% больше, чем за аналогичный период 2019 года, информировало агентство.

Ранее сообщалось, что в мексиканском городе Хараль-дель-Прогресо шестеро неизвестных убили 11 посетителей бара — четырех женщин и семерых мужчин, пишет telegraf.by
 
 
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Рядом с телами правоохранители нашли письменное сообщение преступной организации, вероятно, причастной к расправе.
 
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