В Мексике обнаружили 12 человеческих тел в двух автомобилях

В мексиканском районе Дульсе-Гранде штата Сан-Луис-Потоси, что в центральной части страны, полицейские обнаружили тела десяти мужчин и двух женщин в двух автомобилях. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщило агентство Reuters.





«Сотрудники полиции ведут расследование, чтобы установить причины смерти десяти мужчин и двух женщин, которые в настоящее время продолжают считаться неопознанными», — указано в сообщении.





По данным генпрокуратуры штата, рядом с телами правоохранители нашли письменное сообщение преступной организации, вероятно, причастной к расправе. Однако содержание записки не раскрывается, как и причина смерти людей.





За восемь месяцев текущего года в Сан-Луис-Потоси, где действуют несколько организованных преступных группировок, было убито 411 человек, что на 43% больше, чем за аналогичный период 2019 года, информировало агентство.





пишет telegraf.by Ранее сообщалось, что в мексиканском городе Хараль-дель-Прогресо шестеро неизвестных убили 11 посетителей бара — четырех женщин и семерых мужчин,telegraf.by



