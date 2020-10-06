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Беларусь приобретет акции Международной финансовой корпорации почти на $11,4 млн

06.10.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь приобретет акции Международной финансовой корпорации почти на $11,4 млн. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №580 от 3 октября, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.


 
В документе говорится, что белорусское правительство соглашается с предложением Министерства финансов об осуществлении дополнительной подписки на 11 392 акции Международной финансовой корпорации стоимостью $1 тыс. каждая на общую сумму $11,392 млн.

Минфину поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с подпиской.
 
 
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Беларусь приобретет акции Международной финансовой корпорации почти на $11,4 млн. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №580 от 3 октября, которое...
 
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