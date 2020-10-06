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Сотрудник цирка в Москве погиб после нападения медведя

06.10.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Москве работник Большого московского государственного цирка на проспекте Вернадского погиб в понедельник в результате нападения медведя, сообщила представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

"По предварительным данным, животное напало на работника цирка, когда тот зашел в вольер. В результате инцидента пострадавший скончался в больнице", - сказала Нефедова "Интерфаксу".

В ходе проверки прокуроры оценят, как в цирке соблюдалось трудовое законодательство, правила охраны труда и техника безопасности.

В свою очередь представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова сообщила агентству, что после происшествия возбуждено дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлёкших по неосторожности смерть человека.

"В настоящее время следователи столичного управления работают на месте происшествия. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - сказала Иванова.

Большой Московский цирк считается крупнейшим цирком в Европе. Он расположен в Москве у пересечения проспекта Вернадского с Ломоносовским проспектом. Был открыт в 1971 году. Зрительный зал вмещает 3,4 тыс. человек.
 
 
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В Москве работник Большого московского государственного цирка на проспекте Вернадского погиб в понедельник в результате нападения медведя, сообщила...
 
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