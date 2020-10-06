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Минск очистят от автохлама. Сейчас на территории города насчитывается около тысячи таких машин

06.10.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Всего на территории города сейчас насчитывается около 1 тыс. таких машин.

Об этом информирует Telegram-канал «Минск. Официально», сообщает
корреспондент агентства «Минск-Новости».



Как уточнил генеральный директор объединения «Гаражи, автостоянки и парковки» Александр Канаш, с апреля на охраняемые стоянки перемещено 195 единиц автохлама, из них 106 оказались невостребованными владельцами, остальные 89 хозяева вернули себе. Всего на территории города сейчас насчитывается около 1 тыс. таких машин.

А. Канаш также рассказал, что в столице разработан программный продукт, позволяющий вести учет неэксплуатируемых транспортных средств. Им уже пользуются администрации Фрунзенского и Московского районов, в октябре присоединятся и остальные районы столицы.
 
Теги: Минск
 
 
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Всего на территории города сейчас насчитывается около 1 тыс. таких машин.
 
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